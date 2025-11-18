Γιάννης Πλούταρχος: Η ποινή που επέβαλε το δικαστήριο στη 48χρονη που τον παρενοχλούσε - Real.gr

Ποινή φυλάκισης 18 μηνών επέβαλε το Δικαστήριο στη 48χρονη γυναίκα την οποία είχε μηνύσει στο παρελθόν ο Γιάννης Πλούταρχος για παραβίαση οικιακής ειρήνης, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και πρόκληση τρόμου.

Της Άννας Κανδύλη

Η 48χρονη κρίθηκε ένοχη για δύο από τις τρεις κατηγορίες με το δικαστήριο να της επιβάλλει και δύο περιοριστικούς όρους τους οποίους αν παραβιάσει θα βρεθεί στη φυλακή: 1)Να μη πλησιάζει τον τραγουδιστή σε απόσταση 500 μέτρων και 2)Να μην επικοινωνεί μαζί του με κανένα μέσο

Νωρίτερα, η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει τη μερική έκτιση της ποινής και συγκεκριμένα για διάστημα 3 μηνών ωστόσο η πρόεδρος του δικαστηρίου αποφάσισε να γίνει αυτό μόνο αν παραβιαστούν οι όροι.

Κατά τη σημερινή διαδικασία ως μάρτυρας κατέθεσε στο δικαστήριο η σύζυγος του τραγουδιστή που περιέγραψε τα όσα έχει υποστεί η οικογένεια από την 48χρονη, η οποία μάλιστα, όπως είπε, εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του συζύγου της πριν από λίγες ημέρες.

Η κατηγορούμενη δεν παραβρέθηκε στη δίκη.