Γιάννης Πλούταρχος: Η ποινή που επέβαλε το δικαστήριο στη 48χρονη που τον παρενοχλούσε - Real.gr

Η 48χρονη κρίθηκε ένοχη για δύο από τις τρεις κατηγορίες με το δικαστήριο να της επιβάλλει και δύο περιοριστικούς όρους τους οποίους αν παραβιάσει θα βρεθεί στη φυλακή: 1)Να μη πλησιάζει τον τραγουδιστή σε απόσταση 500 μέτρων και 2)Να μην επικοινωνεί μαζί του με κανένα μέσο
Νωρίτερα, η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει τη μερική έκτιση της ποινής και συγκεκριμένα για διάστημα 3 μηνών ωστόσο η πρόεδρος του δικαστηρίου αποφάσισε να γίνει αυτό μόνο αν παραβιαστούν οι όροι.
Κατά τη σημερινή διαδικασία ως μάρτυρας κατέθεσε στο δικαστήριο η σύζυγος του τραγουδιστή που περιέγραψε τα όσα έχει υποστεί η οικογένεια από την 48χρονη, η οποία μάλιστα, όπως είπε, εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του συζύγου της πριν από λίγες ημέρες.
Η κατηγορούμενη δεν παραβρέθηκε στη δίκη.