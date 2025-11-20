Γιάννης Σμαραγδής: Ο δικός μου άγγελος που με κατεύθυνε στη ζωή ήταν η γυναίκα μου, Ελένη - Real.gr

Μία συνέντευξη από καρδιάς έδωσε ο Γιάννης Σμαραγδής και αναφέρθηκε στον χαμό της αγαπημένης τους συζύγου του, Ελένης.

«Τον άγγελο μου τον είχα δίπλα μου. Ήταν η γυναίκα μου, η Ελένη. Εκ των υστέρων κατάλαβα, αργά αργά, ότι της Ελένης δίδονταν και μου τα περνούσε. Κυριολεκτώ. Γι’ αυτό και της αφιερώνω τη νέα ταινία για τον Καποδίστρια», είπε ο Γιάννης Σμαραγδής στην εκπομπή Buongiorno.

«Όλα μου τα έργα τα ξεκινούσε με κάποιο τρόπο η ίδια και τα τελείωνε. Πριν φύγει από τη ζωή, λίγες μέρες πριν, πήρε το σενάριο του Καποδίστρια στην τελευταία του μορφή, κρατούσε ένα μικρό μολυβάκι και έκανε τις τελευταίες διορθώσεις. Το έκλεισε, μου είπε “αυτή, Γιάννη, θα είναι η καλύτερη μας ταινία” και έφυγε», τόνισε ο σκηνοθέτης.

«Όταν έφυγε, έπεσα στα πατώματα. Έξι μήνες κοίταζα το ταβάνι. Δεν ήθελα να κάνω τίποτα, δεν σήκωνα τηλέφωνα. Έγερνα το κεφάλι μου το βράδυ, έλειπε και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Όταν συνήλθα, κατάλαβα στην πορεία ότι είμαι εδώ για να ολοκληρώσω και να υλοποιήσω την τελευταία της επιθυμία, που ήταν να γίνει αυτή η ταινία», πρόσθεσε.