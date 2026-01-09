Γιάννης Βόγλης: «Το ιστορικό αρχείο του πατέρα μου είναι ασφαλές και αποθηκευμένο» λέει ο γιος του ηθοποιού - Real.gr

Τι λέει ο γιος του Γιάννη Βόγλη για την αποκάλυψη ότι βραβεία και κειμήλια του πατέρα του βρέθηκαν σε κάδο ανακύκλωσης.

Μέσα από ρεπορτάζ που κυκλοφόρησε από την «Espresso», έγινε γνωστό ότι τρία βραβεία του Γιάννη Βόγλη εντοπίστηκαν τυχαία από έναν περαστικό, τοποθετημένα πάνω σε ένα τραπέζι, δίπλα σε έναν κάδο ανακύκλωσης στην Παλλήνη. Ο άνθρωπος που τα βρήκε, τα μάζεψε και πλέον πωλούνται σε διαδικτυακή πλατφόρμα αγοραπωλησίας αντικειμένων.

Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου επικοινώνησε με τον Ροβέρτο Γκόγκλη, γιο του αείμνηστου καλλιτέχνη, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει πως το ιστορικό αρχείο του Γιάννη Βόγλη «είναι ασφαλές και αποθηκευμένο».

Συγκεκριμένα, ο γιος του Γιάννη Βόγλη ανέφερε πως: «Ήταν σε αποθήκευση και ίσως κάποια στιγμή βγήκαν για ανακύκλωση, γιατί έχει περάσει και μια δεκαετία από τον θάνατο του πατέρα μου».

«Εμείς έχουμε αποθηκεύσει το υλικό του πατέρα μου, υπάρχει αρχείο ολόκληρο, υπάρχουν αντικείμενα και αντικείμενα. Το ιστορικό αρχείο του πατέρα μου είναι ασφαλές και αποθηκευμένο», πρόσθεσε ο γιος του σπουδαίου ηθοποιού.