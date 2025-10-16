Γιαννιτσά: Ξεκίνησε η δίκη του γιατρού για τον θάνατο 14χρονης έπειτα από χειρουργείο τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου - Real.gr

Με την εξέταση μαρτύρων ξεκίνησε το πρωί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για τον θάνατο της 14χρονης Γεωργίας από την Επανομή Θεσσαλονίκης, ύστερα από χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου, τον Ιούνιο του 2021.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου παραπέμφθηκε ο γιατρός που ην χειρούργησε και διώκεται -μεταξύ άλλων- για θανατηφόρα έκθεση.

Στο βήμα τού μάρτυρα ανέβηκε ο πατέρας της 14χρονης που είναι ιερέας, ενώ απευθυνόμενος προς τους δικαστές ζήτησε να απονεμηθεί δικαιοσύνη.

Στο κατηγορούμενο γιατρό είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι μετά την ανάκριση και μεταξύ αυτών να μην συμμετάσχει σε χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Προς την κατεύθυνση της επιβολής του συγκεκριμένου όρου, οι δικαστές του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου συνεκτίμησαν τις δύο προηγούμενες καταδίκες του για ανάλογα περιστατικά, έπειτα από παρόμοια χειρουργεία (η πρώτη κατέστη αμετάκλητη, ενώ η δεύτερη τελεσιδίκησε).

Εκτός από την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης, ο χειρουργός αντιμετωπίζει τις πράξεις της πλαστογραφίας και της υπεξαγωγής εγγράφου, σε βαθμό πλημμελήματος, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο,

Η πρώτη, κατά το κατηγορητήριο, συνδέεται με την υπογραφή της ανήλικης την οποία φέρεται να πλαστογράφησε ενόψει του χειρουργείου, ενώ η δεύτερη με το οπτικό υλικό (βίντεο) από την επέμβαση, όταν αυτό ζητήθηκε από τους γονείς της ενόψει της προσφυγής τους στην Ποινική Δικαιοσύνη.