Γιατί ένα μεταπτυχιακό Νομικής είναι το πλέον πολύτιμο εργαλείο για τους σύγχρονους Δικηγόρους - Real.gr

Η Νομική Επιστήμη αντιμετωπίζει στο σύγχρονο, συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον διαρκείς προκλήσεις. Καλείται να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα, ιδιαίτερα τώρα με την άνθηση της ψηφιακής εποχής. Κρίνεται απαραίτητο λοιπόν να εμβαθύνει περισσότερο, να ενδυναμωθεί απέναντι στις πολυπλοκότητες που φέρνει η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικά η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σε αυτό το πλαίσιο οι νομικοί έχουν ως εφόδιο μόνο τη γνώση, που γίνεται ακόμα πιο εξειδικευμένη και διανθίζεται από νέες δεξιότητες, οι οποίες παλαιότερα δεν ήταν απαραίτητες, πλέον όμως αποτελούν εκ των ων ουκ άνευ στοιχεία για τη λειτουργία της νομικής επιστήμης στο σύγχρονο νομικό σύστημα. Προς αυτή την κατεύθυνση ένα διεθνώς αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό στη Νομική, LLM συνιστά πολύτιμο εργαλείο εξειδίκευσης.

Η απόκτηση ενός μεταπτυχιακού στη Νομική υπαγορεύεται από την ανάγκη για μια διεθνή καριέρα, μπορεί να γίνει η βάση για ένα ακαδημαϊκό-ερευνητικό μονοπάτι, εμπλουτίζει σημαντικά ένα νομικό βιογραφικό, ενώ επικαιροποιεί και εξειδικεύει τη γνώση του πτυχίου.

Τα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά της Νομικής Σχολής του EUC που κάνουν τη διαφορά

Αν θέλετε να εξελίξετε και να εξειδικεύσετε τη νομική σας γνώση, οι εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές Νομικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (European University Cyprus-EUC) είναι η ιδανική επιλογή. Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, παρέχει 3 κατευθύνσεις στα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά που προσφέρει :

–Δημόσιο Δίκαιο

–Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο

–Ποινικό Δίκαιο

Γιατί μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως;

Οι σπουδές εξ αποστάσεως προσφέρουν ευελιξία χρόνου και χώρου, επιτρέποντας στους φοιτητές να σπουδάσουν ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους και το χρονοδιάγραμμά τους. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιτρέπει την ισορροπία μεταξύ σπουδών, επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Είναι πλέον προσβάσιμος ένας νέος κόσμος γνώσης, που ενισχύει τις επαγγελματικές προοπτικές τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Με πυλώνες το πλήρως καταρτισμένο στο μοντέλο της ψηφιακής εκπαίδευσης ακαδημαϊκό προσωπικό του, τη σύγχρονη πλατφόρμα Blackboard για ηλεκτρονική μάθηση με 24ωρη τεχνική υποστήριξη, την παροχή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού από άρτιες και επικαιροποιημένες πήγες, την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του EUC, αλλά και την πλήρη στήριξη και υποστήριξη των φοιτητών, η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας για μάθηση, πέρα από τα συμβατικά πλαίσια της δια ζώσης εκπαίδευσης.

5 Αστέρια στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων στον τομέα Online Learning στην αξιολόγηση του διεθνούς οργανισμού QS Stars University Ratings 2024. Πέρα από την επιβεβαίωση αριστείας στον τομέα της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων (rated excellent) για τη συνολική του απόδοση, όπως επίσης και για τους τομείς Teaching, Employability, Global Engagement, Diversity/equity/inclusion και για το MD Medicine degree.

Η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους ενδιαφερομένους, να ολοκληρώσουν σπουδές στον χρόνο, στον τόπο και με τον τρόπο που ταιριάζει με τις προσωπικές τους ιδιαιτερότητες.

Αναλυτικά τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται με εξ αποστάσεως φοίτηση ΕΔΩ.

