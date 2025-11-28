«Γιατί παιδί μου το κάνεις αυτό;»: Το σοκαριστικό ηχητικό ντοκουμέντο πριν τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα - Real.gr

Στο φως της δημοσιότητας έρχεται ηχητικό ντοκουμέντο από το μαρτύριο της 75χρονης πριν δολοφονηθεί από την ίδια της τη νύφη στο σπίτι της στη Σαλαμίνα.

Στο ντοκουμέντο, που παρουσίασε ο ANT1, η 75χρονη ακούγεται να ικετεύει την 46χρονη, την οποία δεν είχε αναγνωρίσει.

«Πάρε ότι θέλεις μωρέ και φύγε. Γιατί μωρέ παιδί μου το κάνεις; Γιατί; Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε».

Ακούστε το σοκαριστικό ηχητικό ντοκουμέντο:

Προφυλακιστέα η 46χρονη

Προφυλακιστέα κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας η 46χρονη για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου.

Στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά οδηγήθηκε σήμερα το πρωί η 46χρονη, η οποία αν και αρχικά είχε ομολογήσει πως δολοφόνησε την 75χρονη πεθερά της στη Σαλαμίνα, πλέον δηλώνει πως δεν θυμάται τίποτα.

Η απολογία ενώπιον του ανακριτή διήρκησε περίπου ενενήντα λεπτά .Η 46χρονη κατηγορούμενη δεν αποδέχεται τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της, υποστηρίζοντας ότι «δεν θυμάται απολύτως τίποτα» από την ημέρα του εγκλήματος και ότι έχει «κενά μνήμης» όπως αποκάλυψε λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της απολογία της κατηγορούμενης η δικηγόρος της, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τη συνήγορό της, η ίδια «σοκαρίστηκε από το θέαμα της νεκρής πεθεράς της», ενώ θα ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο που βρίσκεται στη δικογραφία.

Συγκεκριμένα, η Ειρήνη Μαρούπα δήλωσε ότι «τα στοιχεία είναι ελλιπή» και ότι «δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η κατηγορούμενη φέρεται να ομολόγησε». Υποστήριξε επίσης πως «δεν προκύπτει χρήμα ως κίνητρο» και ότι «δεν διαφαίνεται μένος ή μίσος απέναντι στο θύμα».

Η ίδια ανέφερε ότι η επικοινωνία με την εντολέα της δεν είναι πλήρης, καθώς η 46χρονη «τρέμει σύγκορμη εδώ και τρεις ημέρες» και έχει κενά μνήμης για τα οποία θα ζητηθεί ιατρική εξέταση.

Η δικηγόρος της οικογένειας της 75χρονης, Κατερίνα Τσιόνα, αμφισβήτησε πλήρως τους ισχυρισμούς περί ελλιπών στοιχείων, τονίζοντας ότι στη δικογραφία υπάρχουν το 38λεπτο ηχητικό ντοκουμέντο, οπτικά ντοκουμέντα από κάμερες καθώς και χρονολογημένη καταγραφή των κινήσεων της κατηγορούμενης πριν και μετά το έγκλημα.

Όπως σημείωσε, «η δράση της δεν ήταν αποτέλεσμα έκρηξης θυμού, αλλά απολύτως οργανωμένη».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η προηγούμενη ομολογία της 46χρονης είχε γίνει «με όλες τις νόμιμες διατυπώσεις» και περιείχε «λεπτομέρειες που ούτε το ηχητικό δεν θα μπορούσε να δώσει».

Η οικογένεια του θύματος παραμένει συντετριμμένη. «Χθες έκλαιγαν με αυτά που άκουσαν. Η μητέρα τους πέρασε 20 δραματικά λεπτά παρακαλώντας για τη ζωή της», ανέφερε η δικηγόρος, προσθέτοντας ότι ανέμεναν από τη σημερινή απολογία «μια εξήγηση».

Σε τηλεφωνική παρέμβασή της, η κ. Μαρούπα έκανε λόγο για «πρωτοφανή διαδικασία», υποστηρίζοντας ότι:

-Δεν υπάρχει ακόμη ιατροδικαστική έκθεση στη δικογραφία,

-Υπάρχουν ασάφειες σχετικά με το υλικό από τις κάμερες, οι οποίες ήταν «απενεργοποιημένες για 36 ώρες»,

-Η κατηγορούμενη δεν μπορούσε να υπερπηδήσει την ψηλή μάντρα του σπιτιού.

-Επανέλαβε ότι η 46χρονη «δεν αποδέχεται τη δολοφονία» και ότι η απώλεια μνήμης μπορεί να οφείλεται σε «μετατραυματικό σοκ ή ψυχωσικά επεισόδια».

Θα ζητηθεί επίσης πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο, ώστε να εξεταστεί αν η φωνή που ακούγεται είναι «γυναικεία ή αντρική».

Η κυρία Τσιόνα απάντησε πως η υπεράσπιση «θέτει ερωτήματα που γεννούν περισσότερα ερωτήματα», υπογραμμίζοντας ότι η 46χρονη είχε ήδη ζητήσει συγγνώμη και είχε εκφράσει μεταμέλεια.

«Περίμενα μια στάση ειλικρινούς μεταμέλειας. Σήμερα βλέπουμε κενά μνήμης και άρνηση», δήλωσε.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν συζητήθηκε το ενδεχόμενο ψυχικής διαταραχής της κατηγορούμενης, με την κυρία Τσιόνα να σημειώνει ότι θα διοριστεί τεχνικός σύμβουλος για πλήρη διερεύνηση.