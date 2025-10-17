Γιατί πήγε στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος - Τι λένε οι γιατροί για την κατάσταση της υγείας του - Real.gr

Ο μεγάλος καλλιτέχνης είναι υπό ιατρική παρακολούθηση.

της Νίκης Κώτσου

Αρχές της περασμένης εβδομάδας, ο Διονύσης Σαββόπουλος εισήχθη στην Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Υγεία, προκειμένου να υποβληθεί σε εργαστηριακό και κλινικό έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του καλλιτέχνη, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Ο θεράπων ιατρός του συνέστησε τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων και την παραμονή του στο νοσοκομείο για προληπτική παρακολούθηση. Ο αγαπημένος τραγουδοποιός βρίσκεται σε καλή διάθεση και αναμένεται να λάβει εξιτήριο σύντομα, μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος των προγραμματισμένων εξετάσεων.