Γιατί πήγε στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος - Τι λένε οι γιατροί για την κατάσταση της υγείας του - Real.gr

21:05, 17/10/2025
Γιατί πήγε στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος – Τι λένε οι γιατροί για την κατάσταση της υγείας του

Ο μεγάλος καλλιτέχνης είναι υπό ιατρική παρακολούθηση.
της Νίκης Κώτσου

Αρχές της περασμένης εβδομάδας, ο Διονύσης Σαββόπουλος εισήχθη στην Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Υγεία, προκειμένου να υποβληθεί σε εργαστηριακό και κλινικό έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του καλλιτέχνη, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Ο θεράπων ιατρός του συνέστησε τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων και την παραμονή του στο νοσοκομείο για προληπτική παρακολούθηση. Ο αγαπημένος τραγουδοποιός βρίσκεται σε καλή διάθεση και αναμένεται να λάβει εξιτήριο σύντομα, μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος των προγραμματισμένων εξετάσεων.

