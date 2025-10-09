Γιατρός δημόσιου νοσοκομείου: Ζητούσε «φακελάκι» έως και 20 χιλιάδες ευρώ - Real.gr

Σοβαρές καταγγελίες από δύο γυναίκες.

Μια γυναίκα, που αντιμετωπίζει σοβαρή ασθένεια, καταγγέλλει πως υποχρεώθηκε να κάνει πέντε χειρουργεία από λάθη ενός γιατρού δημοσίου νοσοκομείου, ο οποίος μάλιστα κάθε φορά της ζητούσε και φακελάκι για να την χειρουργήσει.

«Μπήκα μέσα και χιόνιζε και βγήκα έξω κι ήταν άνοιξη από το νοσοκομείο. Δεν του πήγαινε καλά το χειρουργείο και στράβωνε το χειρουργείο. Στο πρώτο χειρουργείο 2 χιλιάδες ευρώ. Όλα τα χειρουργεία που έκανα σε αυτόν τον γιατρό έδωσα 5 χιλιάδες ευρώ σε δημόσιο νοσοκομείο» ανέφερε η καταγγέλλουσα μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Μια άλλη γυναίκα που έκανε διπλή μαστεκτομή έζησε μια αδιανόητη περιπέτεια όταν ήρθε η στιγμή να προχωρήσει σε αποκατάσταση. Όπως καταγγέλλει, ο συγκεκριμένος γιατρός που την χειρούργησε την άφησε με παραμορφωμένο στήθος.

«Ήταν ένα αίσχος, ήταν ένα έκτρωμα αυτό που έβλεπα. Δεν πίστευα ότι θα συνέχιζε η ζωή μου με αυτό το στήθος. Το ένα ήταν περίπου κάτω από τη μια μασχάλη και το άλλο κάτω από την άλλη μασχάλη. Είχαν πολλά εκατοστά μεταξύ τους απόσταση κι άρχισε να μας λέει ότι θα έπρεπε να τον ανταμείψουμε χρηματικά».

Η εκπομπή «Νύχτα Αποκαλύψεων» επικοινώνησε με τον συγκεκριμένο γιατρό ο οποίος αρνήθηκε τα πάντα και είπε ότι αυτό γίνεται από κακόβουλα άτομα που θέλουν να τον πλήξουν ηθικά και επαγγελματικά.