Quantcast
Γιώργος Χρανιώτης: «Όταν πήγα στη Γάζα, η γυναίκα μου σκέφτηκε ότι είναι επικίνδυνο – Εγώ το θεώρησα καθήκον» - Real.gr
real player

Γιώργος Χρανιώτης: «Όταν πήγα στη Γάζα, η γυναίκα μου σκέφτηκε ότι είναι επικίνδυνο – Εγώ το θεώρησα καθήκον»

07:45, 04/02/2026
Γιώργος Χρανιώτης: «Όταν πήγα στη Γάζα, η γυναίκα μου σκέφτηκε ότι είναι επικίνδυνο – Εγώ το θεώρησα καθήκον»

Ο Γιώργος Χρανιώτης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για την εγκυμοσύνη της συζύγου του, τον γιο του, αλλά και για την απόφασή του να συμμετέχει στην αποστολή που έγινε στη Γάζα. «Έχω βιώσει την εγκυμοσύνη και τη γέννα της συζύγου μου όπως έπρεπε. Δηλαδή ήμουνα και στη […]

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Γιώργος Χρανιώτης: «Όταν πήγα στη Γάζα, η γυναίκα μου σκέφτηκε ότι είναι επικίνδυνο – Εγώ το θεώρησα καθήκον» στο InStyle.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ληστεία στα Μέγαρα: Συνελήφθη 21χρονος για δολοφονική επίθεση σε ηλικιωμένο - Το θύμα κατέληξε λίγους μήνες μετά

Ληστεία στα Μέγαρα: Συνελήφθη 21χρονος για δολοφονική επίθεση σε ηλικιωμένο - Το θύμα κατέληξε λίγους μήνες μετά

16:50 04/02
Κομισιόν για την τραγωδία στη Χίο: «Κάθε ανθρώπινη ζωή που χάνεται στη θάλασσα είναι τραγωδία»

Κομισιόν για την τραγωδία στη Χίο: «Κάθε ανθρώπινη ζωή που χάνεται στη θάλασσα είναι τραγωδία»

16:46 04/02
Σκάνδαλο Έπστιν: Ο Κιρ Στάρμερ «λυπάται» για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στην θέση του πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον

Σκάνδαλο Έπστιν: Ο Κιρ Στάρμερ «λυπάται» για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στην θέση του πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον

16:45 04/02
Αινιγματικό ποστάρισμα Αντετοκούνμπο για το μέλλον του στους Μπακς

Αινιγματικό ποστάρισμα Αντετοκούνμπο για το μέλλον του στους Μπακς

16:30 04/02
Τροχαίο στη Σίνδο: Ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού ο 17χρονος που υπέκυψε στα τραύματά του

Τροχαίο στη Σίνδο: Ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού ο 17χρονος που υπέκυψε στα τραύματά του

16:27 04/02
Πώς θα δείτε το ποσό της κύριας και επικουρικής σύνταξής σας με το πάτημα ενός κουμπιού – Τι είπε ο εργατολόγος Γιώργος Κουτσούκος στον Realfm 97,8

Πώς θα δείτε το ποσό της κύριας και επικουρικής σύνταξής σας με το πάτημα ενός κουμπιού – Τι είπε ο εργατολόγος Γιώργος Κουτσούκος στον Realfm 97,8

16:15 04/02
Κομοτηνή: Υπό κράτηση ο 55χρονος για την υπόθεση δολιοφθοράς σε γερμανικά πολεμικά πλοία

Κομοτηνή: Υπό κράτηση ο 55χρονος για την υπόθεση δολιοφθοράς σε γερμανικά πολεμικά πλοία

16:10 04/02
Πούτιν και Σι δεσμεύονται για στενότερη στρατηγική συνεργασία Ρωσίας και Κίνας

Πούτιν και Σι δεσμεύονται για στενότερη στρατηγική συνεργασία Ρωσίας και Κίνας

16:00 04/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved