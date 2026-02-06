Γιώργος Κακούσης: «Ολες μου οι συναλλαγές είναι διαφανείς και ελέγξιμες» - Η ανάρτηση του δημοσιογράφου - Real.gr

Quantcast
Γιώργος Κακούσης: «Ολες μου οι συναλλαγές είναι διαφανείς και ελέγξιμες» - Η ανάρτηση του δημοσιογράφου
Γιώργος Κακούσης: «Ολες μου οι συναλλαγές είναι διαφανείς και ελέγξιμες» – Η ανάρτηση του δημοσιογράφου

16:33, 06/02/2026
Γιώργος Κακούσης: «Ολες μου οι συναλλαγές είναι διαφανείς και ελέγξιμες» – Η ανάρτηση του δημοσιογράφου

«Όλες μου οι συναλλαγές, απ’ αρχής μέχρι τέλους και χωρίς εξαίρεση, έχουν νόμιμη αιτία, είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες» τονίζει ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, στην πρώτη αντίδρασή του μετά την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου.

Να σημειωθεί, ότι ο δημοσιογράφος απουσίαζε σήμερα από την εκπομπή που παρουσίαζε στην ΕΡΤ.

Η ανάρτηση του Γιώργου Κακούση:

«Πριν από δύο ημέρες ενημερώθηκα ότι δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μου, εξαιρουμένου αυτού της μισθοδοσίας μου, με διάταξη του Προέδρου της Αρχής για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχω λάβει γνώση του περιεχομένου της Διάταξης και ούτε μου δόθηκε η δυνατότητα παροχής διευκρινίσεων.

Από συναδέλφους μου πληροφορήθηκα ότι η Διάταξη με εμφανίζει ως ύποπτο τέλεσης ποινικών αδικημάτων με αφορμή τη συνεργασία που διατηρώ με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Εξ’ αρχής θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όλες μου οι συναλλαγές, απ’ αρχής μέχρι τέλους και χωρίς εξαίρεση, έχουν νόμιμη αιτία, είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες.

Συνδέονται δε απολύτως με την παροχή συγκεκριμένου Έργου, το οποίο σχετίζεται αποκλειστικά με Υπηρεσίες Επικοινωνίας και όχι με οποιοδήποτε Εκπαιδευτικό ή άλλο παρεμφερές έργο.

Είναι ευνόητο ότι αυτή η προσωπική περιπέτεια θα αναστείλει τη δημοσιογραφική μου δραστηριότητα για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στα 32 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές. Στο χώρο μας γνωριζόμαστε όλοι και τωρα που θα ξανασυστηθούμε δεν θα απογοητευθεί κανείς!».

 

 

