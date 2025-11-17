«Ο ραψωδός της ζωής μας» - Γράφει ο Γιώργος Λιάνης - Real.gr

Με αφορμή τα 90 χρόνια του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ο Γιώργος Λιάνης ξεδιπλώνει άγνωστες πτυχές της ζωής του κορυφαίου ποιητή και στιχουργού.

Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΗΣ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στο κουτί με τα διαμαντικά της Ελλάδας βρίσκονται από καιρό οι στίχοι του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Στην ολίγη Ελλάδα που μας απέμεινε, ο σεβάσμιος γέροντας των 90 χρόνων γιόρτασε προχθές Παρασκευή στις έξι το απόγευμα τα γενέθλιά του. Κάτω από την Ακρόπολη, στη φάτνη της οδού Γουέμπστερ. Παρευρέθηκαν η γυναίκα του, Ράια, τα παιδιά του, Νότης και Υακίνθη, και τα εγγόνια του. Λίγοι φίλοι: ο Κώστας Λαλιώτης, ο Νίκος Σηφουνάκης, ο Φαίδων Φερεντίνος και η Μαρία, η σύντροφός μου. Ο Φαίδων, που τραγουδάει στο «Μελίνα», έψαλε μαζί με όλους τους παριστάμενους το «Να ζήσεις, Λευτέρη» και το «Χρόνια πολλά».

Ο Λευτέρης για όλους τους Ελληνες είναι ο «πρόεδρος». Με τη δωρεά των στίχων του έγινε χορηγός οραμάτων για τέσσερις τουλάχιστον γενιές. Η γνησιότητα των τραγουδιών του απεικονίζει τον ψυχισμό του.

Ο Λευτέρης δέχθηκε την επίσκεψη του αγγέλου στα 25 του χρόνια και έκτοτε προίκισε το ελληνικό τραγούδι όσο κανείς άλλος. Εγραψε πάνω από 1.000 τραγούδια, εκ των οποίων τα μισά τουλάχιστον τα τραγουδούν νέοι και μεγάλοι σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Ο Λ. Παπαδόπουλος είναι ο «μαγικός καθρέφτης» στις δόξες του. Μυστήρια και θαύματα: Οι «Απονες ζωές», για «Αμάξια γέρικα στην ανηφοριά», για τον «Σεβάχ τον θαλασσινό», για «Το παλιό ρολόι», για «Κίτρινες πόλεις» και για «Γυναίκες ασημωμένες με το φεγγάρι στα μαλλιά». Ο Λευτέρης είναι ο βάρδος των ταπεινών και καταφρονεμένων, ο ραψωδός της φτωχολογιάς, της Οδού Αριστοτέλους, του «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου» και των γυναικών που ολοφύρονται, γιατί έχασαν εκείνον που αγαπούσαν. Μέγας τεχνίτης, μέγας λυρικός.

Με καιρό και με κόπο έκανε ένα έργο μνημειώδες σε δύσκολους και χαλεπούς καιρούς.

Ο μαγικός καθρέφτης είναι στις δόξες του και στα 60 του χρόνια στη δημοσιογραφία. Σελάγιζε σε άλλους ουρανούς. Στα «ΝΕΑ» άφησε ανεξίτηλο στίγμα με έρευνες όπως «Οι επαρχίες της Αθήνας», με άρθρα που μετρούσαν τους σφυγμούς της καθημερινότητας και με αποστολές δύσκολες, απανταχού του κόσμου. Είναι ο χρονογράφος που μίλησε για «Τον παλιό φωνόγραφο», για «Το γιαπί, το πηλοφόρι, το μυστρί» που κάνει τους άντρες. Αλλά και για αυτούς που τους κλέβουν το «μερτικό τους στη χαρά», που το τραγούδησε ο μέγας Στέλιος Καζαντζίδης. «Εν αρχή είναι ο Καζαντζίδης», είναι ο τίτλος ενός βιβλίου από τα δέκα που έχει γράψει.

Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, διδάσκαλος του Γένους, τον τοποθετεί με το κύρος του πλάι στον Λειβαδίτη, στον Φιλύρα, στον Λαπαθιώτη, στη Μαρία Πολυδούρη. Είναι πρωτοπόρος. Η μεσογειακή ιδιοσυγκρασία του τον φέρνει κοντά στον Ανδαλουσιάνο ποιητή, Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Τα τραγούδια που γράφει πάνω στον Λόρκα είναι σπάνια και μοναδικά και ο Γιάννης Πουλόπουλος τα αποθέωσε. Ο Λ. Παπαδόπουλος -και είναι απόλυτα ακριβές αυτό- κυριαρχείται από αυτό που ο Σεφέρης ονομάζει «καημό της Ρωμιοσύνης», γι’ αυτό παραμένει πάντα το προσφυγάκι που μεγάλωσε στην οδό της Κυριακού με μύριες στερήσεις – και των δικών του και δικές του. Δεν θα ξεχάσω αυτή τη συνταρακτική περιγραφή που είχε κάνει ο ίδιος. Οταν ο πατέρας του είχε φυματίωση στα χρόνια της Κατοχής, η μάνα του πίεζε τον μαστό της και με το γάλα που έβγαζε τους τάιζε και τους δύο. Δεν αγνοώ τον Νίκο Γκάτσο, δεν αγνοώ την Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, δεν αγνοώ τον Μάνο Ελευθερίου και τις άλλες σπουδαίες προσωπικότητες, που λάμπουν στον γαλαξία του τραγουδιού μας, αλλά ο Λ. Παπαδόπουλος είναι ένας και μοναδικός. Και είναι το πιο κοντινό άστρο απ’ όλα. Φαντάζομαι όχι μόνο στη δική μας γενιά, αλλά και στις επόμενες. Ο Λ. Παπαδόπουλος είναι το φεγγάρι.

Μια σπουδαία φιλία

Μαζί του με συνδέει μια ρωμαλέα φιλία, με πίστεψε και μου έμαθε να κάνω στη δουλειά μας τα μεγάλα φτερουγίσματα. Οταν κούτσαινα, ήταν η βακτηρία μου. Ομως και εγώ βρήκα τον τρόπο να τον συνδέσω με τον Μίκη Θεοδωράκη. Μια συνεργασία που απέφερε τέσσερις μεγάλους δίσκους και ανάμεσά τους το διαμάντι «Κάποτε θα ‘ρθουν να σου πουν», που το ερμήνευσε ο πρίγκιπας της ροκ, Παύλος Σιδηρόπουλος.

Τα τελευταία χρόνια έχει αποσυρθεί στο σπίτι του και μοιάζει εκεί με μια ερημονησίδα του Αιγαίου. Μοναχική, αλλά υπερήφανη. Πρόεδρε, εδώ πάνω σε αγαπάμε όλοι. Η Realnews, με τον καπετάνιο της, Νίκο Χατζηνικολάου, το ραδιόφωνο, ο Real FM 97,8, σε ευγνωμονούν, γιατί τα τραγούδια σου καθορίζουν το ήθος του σταθμού μας. Αλλά, πρόεδρε, και εγώ που βρίσκομαι τώρα ψηλά στη Φλώρινα, σε ευχαριστώ για την ευλογία σου και θέλω να σου πω ότι πιο πολύ και από τους ανθρώπους τα τραγούδια σου αγάπησα.