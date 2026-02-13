Γιώργος Μαζωνάκης: Η μητέρα του ζητά να τον επισκεφτεί στο νοσοκομείο - Real.gr

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παραμένει στο νοσοκομείο και αύριο, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, αναμένεται να μπει στο χειρουργείο. Με ανακοίνωση που εξέδωσε το ιδιωτικό θεραπευτήριο στο οποίο νοσηλεύεται έκανε γνωστό πως κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο που έγινε στον τραγουδιστή διαπιστώθηκε τυχαίο εύρημα χολολιθίασης και θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Μέσα από την εκπομπή “Πρωινό” του ΑΝΤ1 έγινε γνωστή […]

