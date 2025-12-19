Γιώργος Μαζωνάκης: Ο δικηγόρος του στο Kontra24 – Η απάντηση του τραγουδιστή στη μήνυση του 22χρονου - Real.gr

Σε μια κατηγορηματική διάψευση των καταγγελιών που είδαν το φως της δημοσιότητας προχώρησε η πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη, δια του συνηγόρου του, Χαράλαμπου Λυκούδη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή Kontra24 και τη Λουκία Γκάτσου.

Ο κ. Λυκούδης ξεκαθάρισε πως ο χώρος του καμαρινιού για έναν καλλιτέχνη του βεληνεκούς του Γιώργου Μαζωνάκη είναι ένας χώρος εργασίας και υποδοχής, ανοιχτός σε συνεργάτες και θαυμαστές, αλλά πάντα υπό συγκεκριμένες συνθήκες διαφάνειας. Η υπεράσπιση αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά, χαρακτηρίζοντας τις περιγραφές που εμπεριέχονται στη μήνυση ως προϊόν μυθοπλασίας που δεν συνάδει με το ήθος και την πορεία του καλλιτέχνη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Σύμφωνα με την πλευρά του μηνυτή, υπάρχουν μηνύματα τα οποία «εξαφανίστηκαν». Ο κ. Λυκούδης, σχολιάζοντας αυτόν τον ισχυρισμό, τόνισε πως η επίκληση σε αποδεικτικά στοιχεία που… δεν υπάρχουν, αποτελεί νομικό παράδοξο και ένδειξη αδυναμίας της κατηγορίας.«Δεν νοείται κατηγορία που να βασίζεται σε “φαντάσματα” αποδείξεων», φέρεται να υποστήριξε η υπεράσπιση, υπονοώντας πως η αναφορά σε διαγραμμένα ή χαμένα δεδομένα χρησιμοποιείται για να καλύψει την ανυπαρξία πραγματικών ενοχοποιητικών στοιχείων. Η πλευρά Μαζωνάκη θεωρεί πως η τεχνολογία σήμερα αφήνει ίχνη και η απουσία τους επιβεβαιώνει την αθωότητα του τραγουδιστή.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο δικηγόρος του δημοφιλούς ερμηνευτή άφησε αιχμές για τα κίνητρα της μήνυσης, κάνοντας λόγο για προσπάθεια σπίλωσης ενός ονόματος που έχει αγαπηθεί από το κοινό, σε μια χρονική συγκυρία που εγείρει ερωτηματικά. Η πλευρά Μαζωνάκη δηλώνει έτοιμη να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για την προάσπιση της τιμής και της υπόληψης του καλλιτέχνη, έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην κρίση των ελληνικών δικαστηρίων.