Γιώργος Μαζωνάκης: Βρέθηκε εξάρτημα παρακολούθησης στο σπίτι του – Στην Ευελπίδων ο τραγουδιστής - Real.gr

Στην Ευελπίδων βρέθηκε σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης για να καταθέσει μηνύσεις κατά συγγενικών του προσώπων, λίγες εβδομάδες μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Ο δικηγόρος του γνωστού καλλιτέχνη, Γιώργος Μερκουλίδης, μίλησε σήμερα στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» και μετέφερε τα νεότερα από την πλευρά του τραγουδιστή για τις επόμενες νομικές του κινήσεις.

«Θα υποβάλλουμε μήνυση εναντίον των φυσικών αυτουργών για τον παράνομο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Είναι τα μέλη της οικογένειάς του και μια οικογενειακή φίλη. Δεν θα στραφούμε εναντίον των γιατρών, παρόλο που έχουν συμβεί διάφορα θέματα.

Η μήνυση που κατατίθεται σήμερα έχει να κάνει με ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση. Θα ακολουθήσουν κι άλλες μηνύσεις. Είναι τραγικό, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε άνθρωπο», είπε αρχικά ο Γιώργος Μερκουλίδης.

Ο Γιώργος Μερκουλίδης ανέφερε επίσης: «Είναι στεναχωρημένος, πικραμένος, αγανακτισμένος. Όλο αυτό που κάνει είναι πολύ δύσκολο και ψυχοφθόρο, αλλά δυστυχώς είναι μονόδρομος γι’ αυτόν».

O Γιώργος Καλλιακμάνης έκανε μια σημαντική αποκάλυψη στον τηλεοπτικό αέρα, υποστηρίζοντας πως πριν από μερικές ημέρες βρέθηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, όπου ανακάλυψε εξάρτημα παρακολούθησης.

«Εγώ το είπα στον δικηγόρο για να το χρησιμοποιήσει αν θέλει στην υπόθεση. Μέχρι εκεί!», είπε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.