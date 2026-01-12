Γιώργος Παπαδάκης: Αντιδράσεις για διαφήμιση που τον δείχνει να… κερνάει καφέ από τον παράδεισο – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της καφετέριας - Real.gr

Quantcast
Γιώργος Παπαδάκης: Αντιδράσεις για διαφήμιση που τον δείχνει να… κερνάει καφέ από τον παράδεισο – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της καφετέριας

10:48, 12/01/2026
Αντιδράσεις προκαλεί μια διαφήμιση καφετέρειας στην Πελοπόννησο με πρωταγωνιστή τον... Γιώργο Παπαδάκη, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου μία εβδομάδα μετά τον θάνατό του.

Στη φωτογραφία ο παρουσιαστής φαίνεται να… κερνάει καφέ από τις πύλες του παραδείσου.

«Είναι ανήθικο, είναι απαράδεκτο, είναι ακραίο, είναι διαστροφικό» είπε ο Γιώργος Λιάγκας παρουσιάζοντας το συγκεκριμένο θέμα στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος εστίασης, Διονύσης Σωτηρόπουλος μίλησε για αυτή την κίνηση και τις αντιδράσεις που προκάλεσε.

«Εγώ είμαι ο “ηθικός αυτουργός” γι’ αυτό. Ούτε διαστροφικό είναι το μυαλό μου, ούτε παρανοϊκό. Εμείς θεωρούμε τον Γιώργο Παπαδάκη για τη γενιά μας, τηλεοπτικό μας πατέρα. Ήταν μόνο χιούμορ. Στον παράδεισο τον έβαλα, όχι στην κόλαση. Μακάρι να μην είχε πεθάνει ποτέ» απάντησε.

«Δεν είμαι Θεός, δεν είμαι κριτής. Στα μάτια τα δικά μου, μόνο στον παράδεισο μπορεί να πάει» σημείωσε. «Έχουμε κάνει και με τον Πάπα αντίστοιχο» τόνισε. «Δεν ζητάω άλλοθι και δεν ήταν σκοπός μας. Από την πλευρά που το βλέπετε να πω συγγνώμη. Δεν είναι θέμα εξυπνάδας, είναι θέμα marketing. Μόνο εγώ το σκέφτηκα» σχολίασε.

«Όταν κατάλαβα ότι με καλέσατε και έγινε ντόρος, το απέσυρα από το προφίλ της καφετέριας. Δεν σκέφτηκα ότι θα δημιουργήσω πρόβλημα, είμαι ένα συνοικιακό μαγαζί» είπε.

