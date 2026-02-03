Γιώργος Παρχαρίδης: Έφυγε από τη ζωή ο ομότιμος καθηγητής Ιατρικής ΑΠΘ και επίτιμος πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος - Real.gr

Quantcast
Γιώργος Παρχαρίδης: Έφυγε από τη ζωή ο ομότιμος καθηγητής Ιατρικής ΑΠΘ και επίτιμος πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος
15:44, 03/02/2026

15:44, 03/02/2026
Γιώργος Παρχαρίδης: Έφυγε από τη ζωή ο ομότιμος καθηγητής Ιατρικής ΑΠΘ και επίτιμος πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος

Έφυγε από τη ζωή, σήμερα το πρωί, σε ηλικία 84 ετών ο ομότιμος καθηγητής Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επίτιμος πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Γιώργος Παρχαρίδης.

Ο Γ. Παρχαρίδης γεννήθηκε το 1942 στο Πρωτοχώρι Κοζάνης, σπούδασε Ιατρική στο ΑΠΘ και το 2001 εξελέγη ομόφωνα τακτικός καθηγητής Καρδιολογίας. Διετέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας την περίοδο 2011-2013, αφήνοντας ισχυρό επιστημονικό αποτύπωμα. Παράλληλα, για περισσότερα από 50 χρόνια ανέπτυξε έντονη κοινωνική δράση μέσα από το ποντιακό κίνημα.

Διετέλεσε πρόεδρος της Ενώσεως Ποντίων Φοιτητών το διάστημα 1963-1967, πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης από το 1981 έως το 1984 και πρόεδρος του Α′ Παγκόσμιου Συνεδρίου του Ποντιακού Ελληνισμού το 1985. Υπήρξε ιδρυτής και πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας από το 2003 έως το 2013, πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων (ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε.) από το 2013 έως το 2017. Ήταν επίτιμος πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

