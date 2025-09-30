Γιώργος Στεργίου, πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ, στον Realfm 97,8: Ενεργοποιήσαμε ένα σχέδιο αξιοποίησης γεωτρήσεων γύρω από την Αττική - Real.gr

Στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ, Γιώργος Στεργίου για τα μέτρα που λαμβάνει η ΕΥΔΑΠ για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και του κινδύνου της λειψυδρίας.

«Έχουμε την ευθύνη και την αποστολή να υδροδοτούμε 4,5 εκατομμύρια πολίτες. Πρέπει να σας πω ότι εδώ και 2,5 περίπου χρόνια έχουμε αναδείξει το ζήτημα της έλλειψης των υδάτινων πόρων ακριβώς γιατί έχουμε μία παρατεταμένη ξηρασία η οποία πιθανότατα να συνεχιστεί. Αλλά ακόμη κι αν δεν συνεχιστεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα επαναλαμβάνεται τα επόμενα χρόνια. Άρα οφείλουμε όλοι να λάβουμε τις απαραίτητες αποφάσεις προκειμένου να έχουμε για πάρα πάρα πολλά χρόνια ομαλή και αδιάλειπτη υδροδότηση της Αττικής», είπε ο Γιώργος Στεργίου.

Και συνέχισε: «Αυτά τα έργα λοιπόν τα οποία έχουμε δρομολογήσει εμείς κατ’ αρχάς ως ΕΥΔΑΠ και παράλληλα έχουμε συνομιλήσει με την κυβέρνηση. Γιατί ξέρετε ένα μεγάλο μέρος έχει να κάνει και με την κυβέρνηση, με την Πολιτεία, το τι μέτρα πρέπει να ληφθούν. Πρέπει να σας πω ότι το πρώτο και βασικότερο όλων είναι ότι ενεργοποιήσαμε ένα σχέδιο αξιοποίησης γεωτρήσεων γύρω από την Αττική και παράλληλα με το κανάλι που φέρνει το νερό από τον Εύηνο και τον Μόρνο. Αυτό θα μας δώσει τον απαραίτητο χρόνο προκειμένου να υλοποιηθούν τα ακόμη μεγαλύτερα έργα που πρέπει να γίνουν. Όπως για παράδειγμα η σύνδεση με τους παραποτάμους του Αχελώου που καταλήγουν σήμερα στην λίμνη των Κρεμαστών, το οποίο είναι και μία λύση μακράς πνοής ανάλογη με αυτή που έδωσαν οι προγενέστεροι από εμάς με τον Εύηνο, τον Μόρνο ακόμη πιο παλιά με την Υλίκη και πολύ πιο παλιά με την λίμνη του Μαραθώνα».

«Το δεύτερο το οποίο έχει και πολύ μεγάλη συμβολική σημασία είναι ότι έχουμε ξεκινήσει ένα εκτεταμένο πλάνο αντικατάστασης παλαιών αγωγών. Πρέπει να σας πω ότι το δίκτυο της Αττικής είναι ένα από τα παλαιότερα στην Ευρώπη», σημείωσε ο πρόεδρος της ΕΔΥΑΠ.

«Έχουμε ξεκινήσει και μαζί με το Πολυτεχνείο και με την χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης να αντικαθιστούμε σταδιακά εκείνους τους αγωγούς που πιθανότατα θα δώσουν διαρροές το επόμενο χρονικό διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο σκοπεύουμε να μειώσουμε περίπου κατά το 1/3 τις διαρροές που σήμερα έχουμε στο δίκτυο μας και προφανώς είναι ένα χάσιμο ποσοτήτων νερού», τόνισε ο Γιώργος Στεργίου.

«Και υπάρχει και ένας τρίτος άξονας που έχει να κάνει με την αντικατάσταση πόσιμου νερού από μη πόσιμο νερό και συγκεκριμένα από ανακτημένο νερό, δηλαδή από νερό που θα παράγεται μέσα από την επεξεργασία των αστικών λυμάτων για χρήσεις, όπως για παράδειγμα άρδευση κήπων, πάρκων και φυσικά ακόμη και για καλλιέργειες», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ.

Σε ερώτηση πώς θα χρηματοδοτηθεί το επενδυτικό πλάνο ύψους 2,5 δισ. ευρώ της ΕΥΔΑΠ ο Γιώργος Στεργίου είπε ότι «η χρηματοδότηση αυτών των έργων μπορεί να διασφαλιστεί με πολύ συγκεκριμένους τρόπους. (…) Η δική μας δουλειά είναι να βρούμε πρώτα απ’ όλα ευρωπαϊκούς πόρους, δημόσιους πόρους δηλαδή, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν κάποια από αυτά τα έργα και αυτό ήδη το πράττουμε».

«Όμως δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν όλες οι επενδύσεις από τέτοιου είδους πόρους. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο συνάψαμε ήδη μία σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκειμένου να μπορούμε να πάρουμε χαμηλότοκα δάνεια. Δηλαδή στην ουσία να δανειστούμε σαν να ήμασταν κράτος, πάρα πολύ φθηνά με πάρα πολύ ευνοϊκούς όρους, πάλι για να περιορίσουμε την επιβάρυνση των καταναλωτών. Και φυσικά ο τρίτος πόρος με τον οποίο θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε αυτού του είδους τα έργα είναι τα διαθέσιμα της εταιρείας», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ.