Γιώργος Τράγκας: Ανατροπή από το Πριγκιπάτο του Μονακό για την υπόθεση της κληρονομιάς - Η ανακοίνωση της δικηγόρου της Μαρίας Καρρά - Real.gr

Εξελίξεις στην υπόθεση της κληρονομιάς του Γιώργου Τράγκα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πληρεξούσια δικηγόρος της Μαρίας Καρρά.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κα Γεωργά Κουβέλα, το Εφετείο του Μονακό με απόφασή του έκρινε πως το Πριγκιπάτο έχει τη δικαιοδοτική κυριαρχία να αποφανθεί στην υπόθεση της κληρονομικής διαδοχής του εκλιπόντος εκδότη- δημοσιογράφου.

Η ανακοίνωση της Γεωργίας Κούβελα

Το Εφετείο του Πριγκιπάτου του Μονακό με την απόφασή του της 19ης Δεκεμβρίου 2025, ανέτρεψε την απόφαση του Πρωτοδικείου και αναγνώρισε την δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Μονακό στην υπόθεση της διαδοχής του εκλιπόντος Γεωργίου Τράγκα, κατόπιν προσφυγής της συζύγου του, Μαρίας Καρρά – χήρας Τράγκα.

Ειδικότερα το Εφετείο απορρίπτοντας τους αντίθετους ισχυρισμούς του Ιωάννη Τράγκα, αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου, έκρινε ότι υφίσταται δικαιοδοτική κυριαρχία του Πριγκιπάτου του Μονακό να αποφανθεί στην υπόθεση της κληρονομικής διαδοχής του εκλιπόντος Γεωργίου Τράγκα ως και αρμοδιότητά του επί των βασικών αιτημάτων της κύριας αγωγής της Μαρίας Καρρά, χήρας Γ. Τράγκα εναντίον του Ιωάννη Τράγκα, που ήταν η εγκατάσταση των κληρονόμων στην κληρονομιά βάσει της συμβολαιογραφικής πράξης που συντάχθηκε στο έδαφος του, καθώς και επί του αιτήματος διορισμού διοικητή της κληρονομιάς.

Ως εκ τούτου το έχον πλέον αρμοδιότητα Δικαστήριο του Μονακό κατά τη δικάσιμο της 26 Φεβρουαρίου 2026 θα επιληφθεί κυριαρχικά επί των βασικών αιτημάτων της αγωγής της κ. Καρρά

Επισημαίνεται ότι με την ίδια ως άνω απόφαση κρίθηκε απαράδεκτη η ασκηθείσα παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου, ως φερόμενου πιστωτή, υπέρ του Ιωάννη Τράγκα, με την ειδικότερη αιτιολογία ότι δεν υφίσταται έννομο συμφέρον στο συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας.