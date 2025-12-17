Γιώργος Ξυλούρης: Τι απάντησε για τον λόγο που επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής στην Εξεταστική - Real.gr

Για τον λόγο που επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως “Φραπές”.

«Από χθες αναζητείται αν αυτά για τα οποία κλήθηκα αφορούν εμένα ή άλλο πρόσωπο. Αυτό από μόνο του αναδεικνύει τα κενά για τα οποία επικαλέστηκα το δικαίωμα σιωπής και ότι στερούνται βασικά δικαιώματα που κάθε ύποπτος ή κατηγορούμενος έχει από το νόμο και το Σύνταγμα» ανέφερε.

Σχολιάζοντας τα όσα ειπώθηκαν για το αν υπάρχει και άλλος «Φραπές», είπε: «Αυτό είναι μια απάντηση σε όσους με κορόιδευαν και με μήνυσαν επειδή απλά έκανα χρήση του δικαιώματος που ο νόμος και το Σύνταγμα ορίζουν. Η αμφιβολία αν κλητεύθηκε ο σωστός άνθρωπος παραβιάζει κάθε έννοια δικαιώματος μου, ειδικά όταν επί 6 μήνες η οικογένεια μου εξευτελίζεται καθημερινά σε όλα τα Μέσα με έγγραφα στα οποία εγώ δεν έχω πρόσβαση. Αυτό είναι και μια απάντηση σε όσους με κορόιδευαν σχετικά με τη δήλωση μου ότι σε συγκεκριμένη συνομιλία δεν ήμουν εγώ ο συνομιλητής» σημείωσε στον τηλεοπτικό σταθμό.

Σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος, το παρατσούκλι του είναι «Τζιτζής», όπως είπε και ο ίδιος στην εξεταστική και το «Φραπές» είναι ένα παρατσούκλι που του αποδόθηκε τον τελευταίο 1,5 χρόνο από τον Κυριάκο Βελόπουλο.