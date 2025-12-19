Γιορτές με μπλόκα: Συνεχίζουν κινητοποιήσεις οι αγρότες, κλείνουν παρακάμψεις, ανοίγουν διόδια - Real.gr

Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους τις επόμενες ημέρες αποφάσισαν οι αγρότες στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής στον Λευκώνα Σερρών κάνοντας λόγο για «εμπαιγμό» από την κυβέρνηση και «προσχηματικό» διάλογο ενώ τονίζουν ότι τα αιτήματά τους παραμένουν αναπάντητα.

Από σήμερα Παρασκευή οι αγρότες θα σκληρύνουν τη στάση τους, κλείνοντας περισσότερους δρόμους και παρακαμπτήριες οδούς σε κάποια μπλόκα, ενώ από την Τρίτη θα διευκολύνουν τους ταξιδιώτες να μετακινηθούν για τις γιορτές.

Το Σαββατοκύριακο θα ανοίξουν τις μπάρες των διοδίων για την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, όπως λένε οι αγρότες, ήταν η παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών τους από τον ΕΛΓΑ πριν πληρωθεί η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, παρότι το τεχνικό πρόβλημα λύθηκε εντός ολίγων ωρών.

Οι αγρότες εκτιμούν ότι δεν έλαβαν μέχρι τώρα ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους από την κυβέρνηση, γι’ αυτό και δεν προσέρχονται σε διάλογο.

Η κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στον Λευκώνα Σερρών

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι αγρότες εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση της κυβέρνησης, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο διαλόγου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, «ο διάλογος είναι προσχηματικός και η κυβέρνηση μας εμπαίζει», τονίζοντας ότι τα αιτήματά τους παραμένουν αναπάντητα.Με ομόφωνη απόφαση, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, με ενίσχυση των μπλόκων και δυναμικότερες δράσεις, επιδιώκοντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Στον realfm 97,8 και τους Νίκο Στραβελλάκη και Λουκία Γκάτσου, ο εκπρόσωπος της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι θα προχωρήσουν σε συμβολικό παρακαμπτηρίων οδών από σήμερα και άνοιγμα των σταθμών των διοδίων το Σαββατοκύριακο, όπως αποφάσισαν οι αγρότες στη συνεδρίαση με τη συμμετοχή 42 μπλόκων στον Λευκώνα Σερρών. Σημείωσε ότι την περίοδο των εορτών θα διευκολύνουν τις μετακινήσεις των πολιτών στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Η κυβέρνηση επιμένει στον διάλογο και διαμηνύει ότι έχει δώσει απαντήσεις σε από τα δύο αιτήματα των αγροτών όπως πετρέλαιο και το ρεύμα με περαιτέρω μείωση της τιμής κιλοβατώρας. «Υπάρχει γενναία μείωση τιμής που δεν έχει υπάρξει σε άλλη επαγγελματική ομάδα», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Τσιάρας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι έχει τεθεί το πλαίσιο των αιτημάτων των αγροτών και ότι η κυβέρνηση ζητάει το διάλογο.

Παρά τη σκληρή τους στάση, οι αγρότες διαμηνύουν ότι κατά την περίοδο των Χριστουγέννων θα διευκολύνουν τη μετακίνηση των πολιτών, ανοίγοντας τα μπλόκα και παρατάσσοντας τα τρακτέρ εκτός οδοστρώματος, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στις μετακινήσεις ενόψει των εορτών.

Την ίδια ώρα, στο Ρέθυμνο, τρακτέρ και αγρότες βγήκαν στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, πραγματοποιώντας δυναμική κινητοποίηση. Στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας τους, συγκεντρώθηκαν έξω από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή Γιάννη Κεφαλογιάννη, όπου πέταξαν άχυρα και χώμα, στήνοντας συμβολικά ένα φέρετρο, θέλοντας να στείλουν μήνυμα για όπως τονίζουν «τον αφανισμό του αγροτικού κόσμου».

Ο Κώστας Τσιάρας καλεί τους αγρότες να γίνει μια σοβαρή συζήτηση πάνω στα προβλήματα τους, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έδωσε ήδη απαντήσεις πάνω σε δύο κύρια αιτήματα που έθεσαν, όπως το αγροτικό πετρέλαιο και το φθηνό ρεύμα, με περαιτέρω μείωση της τιμής της κιλοβατώρας.

Μετά την απόφαση των αγροτών να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, πηγές από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφεραν: «Ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει, όχι στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας. Έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα», πρόσθεσαν.

Οι αγρότες διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα και την έλλειψη ουσιαστικής στήριξης, ζητώντας άμεσες λύσεις από την κυβέρνηση.

Στο Μεσολόγγι αγρότες έφτασαν με τα τρακτέρ τους στο κτήριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπου και απέκλεισαν την είσοδο.

Λευκώνας: Αποκλεισμός παρακαμπτήριων

Στον Λευκώνα Σερρών, τα τρακτέρ παραμένουν σε θέση μάχης με τους αγρότες να τονίζουν ωστόσο ότι θα επιχειρήσουν να ταλαιπωρήσουν όσο το δυνατόν λιγότερο τους ταξιδιώτες, ενόψει και των εορτών των Χριστουγέννων.

Από το πρωί της Παρασκευής, η διέλευση από τα μπλόκα θα είναι ελεύθερη για όσους κατευθύνονται στη Λάρισα, με αφορμή και το δικαστήριο για τα Τέμπη μέχρι και τις 14:00 το μεσημέρι. Από τις 14:00 το μεσημέρι έως και τις 19:00, ανάλογα με τη δυναμική που θα έχει το κάθε μπλόκο, θα προχωρά σε αποκλεισμό όλων τον παρακαμπτήριων δρόμων.

Το Σαββατοκύριακο η διέλευση των οχημάτων από τα διόδια που είναι σε λειτουργία θα είναι ελεύθερη, ενώ από την Τρίτη οι αγρότες θα επιτρέπουν την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων για όσους ταξιδιώτες θα πηγαίνουν στα χωριά τους ή στους προορισμούς που έχουν επιλέξει, ενόψει και των εορτών των Χριστουγέννων.

Οι αγρότες δίνουν μεγάλη βαρύτητα στο να ταλαιπωρήσουν όσο το δυνατόν λιγότερο τον κόσμο και όπως τονίζουν, η κυβέρνηση προσπαθεί να θέσει απέναντί τους την κοινωνία.

Προμαχώνας: Επ’ αόριστον αποκλεισμός για τα φορτηγά

Για δεύτερη συνεχή μέρα οι αγρότες αποφάσισαν τον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, επ’ αόριστον, για όλα τα φορτηγά. Ήδη έχει σχηματιστεί ουρά χιλιομέτρων από φορτηγά εντός ελληνικού εδάφους αλλά και στη Βουλγαρία και δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα.

Νίκαια: Εν αναμονή της συνεδρίασης

Στις δύο το μεσημέρι της Παρασκευή θα συνεδριάσουν στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, για να οργανώσουν την κλιμάκωση του αγώνα τους, δηλαδή το να κλείσουν παρακαμπτήριο δρόμο.

Το πιθανότερο είναι ότι θα είναι η παλαιά Εθνική Οδός Λάρισας-Βόλου, καθώς από εκεί εκτρέπεται η κυκλοφορία από την Τροχαία σε όλη αυτή τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Αυτό θα γίνει πιθανότατα για τρεις ώρες, από τις 16:00 μέχρι τις 19:00.

Το Σαββατοκύριακο που είναι προγραμματισμένη η κινητοποίηση για τα διόδια με ελεύθερη διέλευση, τα διόδια στο σημείο είναι αυτά του Ευαγγελισμού. Όπως μάλιστα σημειώνουν οι παραγωγοί από από το μπλόκο, είναι πολύ πιθανό να μοιράζουν και τα προϊόντα τους στους διερχόμενους οδηγούς.

Κανένα πρόβλημα δεν θα έχουν όσοι πηγαίνουν προς την πόλη για τη δίκη των Τεμπών που θα αρχίσει σήμερα.

Μάλγαρα: Συνεχίζονται οι αποκλεισμοί

Για 18η ημέρα παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στο μπλόκο των Μαλγάρων. Σήμερα θα παραμείνει ανοιχτό μόνο για τα αυτοκίνητα με δικηγόρους και μάρτυρες που θα κατευθυνθούν στη Λάρισα για τη δίκη για τα Τέμπη.

Κλειστά τα ρεύματα προς Θεσσαλονίκη και Αθήνα μέχρι την Τρίτη που θα κλείσουν τα σχολεία και τότε θα ανοίξουν οι δρόμοι για να μετακινηθούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων.

Το μπλόκο στο Δερβένι θα συνεχίσει τους ωριαίους αποκλεισμούς μέχρι και την Τρίτη και θα μπει και αυτό στον «χορό» των κινητοποιήσεων για τα ανοιχτά διόδια, στα διόδια του Ωραιοκάστρου το Σαββατοκύριακο.

Οι αγρότες στα Πράσινα Φανάρια δεν προσανατολίζονται να κλείσουν τον κόμβο της Θέρμης, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής.

Το τελωνείο των Ευζώνων συνεχίζει καθημερινά 18:00-22:00 τον αποκλεισμό, εκτός από την παραμονή, ανήμερα και τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων ενώ και εκεί θα πραγματοποιηθεί δράση στα διόδια στο Πολύκαστρο.

Θουρία: Νέα τρακτέρ προστίθενται στο μπλόκο

Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της Πέμπτης, βρέθηκε στον κόμβο της Θουρίας, στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα, που παραμένει κλειστός από την περασμένη Δευτέρα, ο αντιεισαγγελέας Εφετών Καλαμάτας, ερευνώντας καταγγελία που είχε για παρακώλυση συγκοινωνίας ακόμα και ασθενοφόρων.

Όπως διαπίστωσε κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει αλλά ενημέρωσε τους αγρότες ότι αυτό που κάνουν είναι ποινικό αδίκημα, ζητώντας μάλιστα να μετακινηθούν μερικά χιλιόμετρα ώστε να μην παρακωλύεται η κυκλοφορία.

Οι αγρότες του μπλόκου έχουν διευκολύνει λίγο περαιτέρω -με τη διάταξη των τρακτέρ- τη διέλευση των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης, όπως ασθενοφόρα ή τα οχήματα του Μορέα που κινούνται στον αυτοκινητόδρομο. Συντάσσονται με την απόφαση που πήρε η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των μπλόκων στις Σέρρες και κλιμακώνουν από τις επόμενες ημέρες την κινητοποίησή τους.

Κάθε μέρα προστίθενται και νέα τρακτέρ στον κόμβο της Θουρίας, στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα, με την κίνηση για Αθήνα να διεξάγεται από την παλαιά Εθνική από τον κόμβο των Αρφαρών.