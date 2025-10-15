Γιούλη Τσαγκαράκη: «Συγχώρησα τους γονείς μου για την κακοποίηση που είχα δεχτεί και ζήτησα συγγνώμη γιατί…» - Real.gr

Καλεσμένη στο «The 2Night Show» βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης η Γιούλη Τσαγκαράκη.

Η αγαπημένη ηθοποιός, που υποδύεται τη θεία Σταματίνα στη σειρά του ΑΝΤ1 «Σέρρες», μίλησε για την κακοποίηση που δέχτηκε ως παιδί αλλά και τον δρόμο προς την συγχώρεση.

«Η κακοποίηση καταγράφεται στην ψυχή του παιδιού και την κουβαλάει μία ζωή. Έχω βιώσει την κακοποίηση ως παιδί, έπρεπε να δοθούν απαντήσεις για να έρθει η συγχώρεση και να ησυχάσει η ψυχή σιγά σιγά. Συγχώρησα τους γονείς μου για την κακοποίηση που είχα δεχτεί και ζήτησα συγγνώμη γιατί πλέον έφτασα στα 50 και δεν μπορώ να τους ρίχνω άλλες ευθύνες. Είναι δική μου η ζωή μου, ευθύνη μου.

Τους συγχωρούμε για μας. Ήταν αλλιώς τα πράγματα», εξομολογήθηκε η Γιούλη Τσαγκαράκη.