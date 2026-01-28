Quantcast
Γκάλης: Εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι - Real.gr
real player

Γκάλης: Εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι

09:29, 28/01/2026
Γκάλης: Εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι

Σύνοψη από το

  • Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των νεαρών ανθρώπων που ταξίδευαν προς τη Γαλλία για να στηρίξουν την ομάδα τους.
  • Ο Γκάλης ανέφερε χαρακτηριστικά πως «είναι εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι, σε ένα ταξίδι χαράς για να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα».
  • Παράλληλα, απηύθυνε τα «Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους» για την τραγική αυτή απώλεια.
Με ανάρτησή του στα social media, ο Νίκος Γκάλης αναφέρθηκε στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των νεαρών ανθρώπων που ταξίδευαν προς τη Γαλλία για να στηρίξουν την ομάδα τους, απευθύνοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

«Είναι εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι, σε ένα ταξίδι χαράς για να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Νίκου Γκάλη:

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Θρήνος για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ - Τι είπε σε γιατρό ένας από τους τραυματίες του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία

Θρήνος για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ - Τι είπε σε γιατρό ένας από τους τραυματίες του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία

10:44 28/01
Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: «Τα παιδιά ζητάνε τη μαμά τους» - Συγκλονίζουν συγγενείς των θυμάτων - Ενώπιον της δικαιοσύνης οι 3 συλληφθέντες

Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: «Τα παιδιά ζητάνε τη μαμά τους» - Συγκλονίζουν συγγενείς των θυμάτων - Ενώπιον της δικαιοσύνης οι 3 συλληφθέντες

08:51 28/01
Tραγωδία: Νεκρό βρέφος επτά ημερών διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Tραγωδία: Νεκρό βρέφος επτά ημερών διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

10:30 28/01
ΠΑΟΚ: Εφυγε από τη ζωή 55χρονος όταν έμαθε για το τροχαίο στη Ρουμανία

ΠΑΟΚ: Εφυγε από τη ζωή 55χρονος όταν έμαθε για το τροχαίο στη Ρουμανία

23:29 27/01
Όσοι έχουν γεννηθεί αυτές τις τρεις ημερομηνίες, θα έχουν τύχη μετά τα 60 τους χρόνια

Όσοι έχουν γεννηθεί αυτές τις τρεις ημερομηνίες, θα έχουν τύχη μετά τα 60 τους χρόνια

12:30 27/01
Μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο - Τουρκικά πλοία παραβίασαν σχεδόν 3.000 φορές τα Εθνικά Χωρικά Υδατα μέσα στο 2025

Μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο - Τουρκικά πλοία παραβίασαν σχεδόν 3.000 φορές τα Εθνικά Χωρικά Υδατα μέσα στο 2025

07:01 26/01
Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

08:15 27/01
Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικες συνελήφθησαν για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονης – Κατέγραφαν την επίθεση με κινητό

Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικες συνελήφθησαν για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονης – Κατέγραφαν την επίθεση με κινητό

10:51 28/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved