Γκάλης: Εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι - Real.gr

Με ανάρτησή του στα social media, ο Νίκος Γκάλης αναφέρθηκε στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των νεαρών ανθρώπων που ταξίδευαν προς τη Γαλλία για να στηρίξουν την ομάδα τους, απευθύνοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

«Είναι εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι, σε ένα ταξίδι χαράς για να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Νίκου Γκάλη: