Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή ο θάνατος της 16χρονης - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση - Real.gr

Από πνευμονική εμβολή επήλθε ο θάνατος της 16χρονης έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό.

Ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις για να αποκτήσουν οι ιατροδικαστικές αρχές πλήρη εικόνα για τα αίτια του θανάτου της ανήλικης.

Η άτυχη νεαρή είχε βγει για να διασκεδάσει με φίλες της, όταν κάποια στιγμή γύρω στις 2 τα ξημερώματα, βγήκε από το μαγαζί, περπάτησε μερικά μέτρα και εν συνεχεία κατέρρευσε πριν διαπιστωθεί ο θάνατός της στον Ευαγγελισμό.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσαν στις Αρχές οι δύο φίλες της, ήταν σε ένα κλαμπ και ήπιαν από μια βότκα η κάθε μια. Στη συνέχεια πήγαν σε άλλο κλαμπ, ήπιαν άλλα δύο ποτά (βότκα) η κάθε μια και ξαφνικά η 16χρονη τους είπε ότι δεν αισθάνεται καλά. Τους ζήτησε να πάνε έξω και πήραν νερό από ένα περίπτερο. Εν συνεχεία κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο, κλήθηκε στο σημείο το ΕΚΑΒ και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης και ΚΑΡΠΑ. Το παιδί μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό χωρίς οι διασώστες να καλέσουν εκείνη τη στιγμή την αστυνομία.

Στον Ευαγγελισμό παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατος της 16χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το νοσοκομείο υποστηρίζουν ότι πήραν τηλέφωνο στο ΑΤ του Συντάγματος και το σήκωσε υπάλληλος, η οποία τους παρέπεμψε σε σταθερό τηλέφωνο του αξιωματικού υπηρεσίας, στο οποίο έγινε κλήση, χωρίς αποτέλεσμα.

Γεγονός είναι ότι η Αστυνομία για τον θάνατο της 16χρονης ενημερώθηκε το πρωί της Κυριακής από τον πατέρα της όταν πήγε στο ΑΤ της Ομόνοιας με την αναγγελία του θανάτου της.

Αμέσως μετά οι αστυνομικοί έλαβαν καταθέσεις από τις δύο φίλες και εν συνεχεία μετέβησαν στο συγκεκριμένο κέντρο διασκέδασης, όπου κατέσχεσαν μπουκάλια αλκοόλ για δειγματοληπτικό έλεγχο.

Ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ για την 16χρονη στο Γκάζι: «Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι Αρχές»

Αναφορικά με την διακομιδή νεαρής γυναίκας στο ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», γνωστοποιούνται τα κάτωθι:

Στην εφημερία της 18 ης -19 ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της 19 ης -10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη

σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.

Κατά το χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.

Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1 ½ ώρα από την εισαγωγή της.

Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.

Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από το νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών Καρδιοναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Παρέμβαση για το περιστατικό με την 16χρονη που κατέρρευσε έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι και τελικά πέθανε, έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action24.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας, το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο μέσα σε επτά λεπτά, όμως το κορίτσι παρελήφθη πρακτικά νεκρό.

«Ήταν άσφυγμο, με μυδρίαση. Το κορίτσι είχε πεθάνει», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Πήγαν την 16χρονη αμέσως στον Ευαγγελισμό, όπου έπεσαν πάνω της όλοι οι γιατροί και ακολούθησαν όλα όσα προβλέπει το πρωτόκολλο — αναζωογόνηση, διασωλήνωση και χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών για να ξεκινήσει η καρδιά. Δυστυχώς, το κορίτσι ήταν ήδη νεκρό πριν φτάσει στο νοσοκομείο».

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε επίσης ότι η ενημέρωση της Αστυνομίας έγινε κανονικά, όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες, διευκρινίζοντας πως δεν είναι αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ να ειδοποιεί την Αστυνομία, αλλά του Νοσοκομείου, όπως και έγινε, διαψεύδοντας τις φήμες περί καθυστέρησης ή παράλειψης ενημέρωσης.

H ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τον θάνατο της 16χρονης τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Οκτωβρίου έξω από νυχτερινό κέντρο μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Όπως τονίζει στη ανακοίνωση της, η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε για το περιστατικό το μεσημέρι της 19ης Οκτωβρίου από τον πατέρα του κοριτσιού που πήγε στο ΑΤ Ομονοίας με την αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο νοσοκομείο ενώ διευκρινίζει ότι «για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία».

Παράλληλα επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της προανάκρισης, που βρίσκεται σε εξέλιξη, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες, η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν από το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.