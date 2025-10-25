Γκάζι: «Ήπια τρεις γουλιές από το ποτό στο κλαμπ και με πείραξε», λέει φίλη της 16χρονης - Real.gr

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για το θάνατο της 16χρονης που κατέρρευσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι την Κυριακή μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Η φίλη του άτυχου κοριτσιού κατέθεσε στις αστυνομικές Αρχές ότι το ποτό που ήπιαν ήταν εκείνο που της δημιούργησε πρόβλημα. «Ήπια τρεις γουλιές από το ποτό μέσα στο κλαμπ και με πείραξε. Έκανα εμετό. Το είπα στην παρέα. Η… (16χρονη) ήπιε όλο το δικό της και ό,τι είχε απομείνει από το δικό μου» ανέφερε στους αστυνομικούς η φίλη της 16χρονης.

Όπως έχει γίνει γνωστό έως τώρα ο θάνατος του άτυχου κοριτσιού οφείλεται σε πνευμονικό οίδημα, ωστόσο τις τελικές απαντήσεις θα δώσουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που αναμένονται να βγουν μέσα στον επόμενο μήνα.

Tραγικές φιγούρες αυτής της ανείπωτης τραγωδίας είναι οι γονείς και οι συγγενείς της ανήλικης. Ζητούν απαντήσεις για το πώς χάθηκε τόσο άδικα το κορίτσι τους. Ακόμη δεν γνωρίζουν εάν ο θάνατος επήλθε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, από νοθευμένο αλκοόλ, από κάποια παράνομη χημική ουσία ή αν πέθανε από παθολογικά αίτια. Περιμένουν τις τοξικολογικές εξετάσεις και ανάλογα θα κινηθούν προς κάθε κατεύθυνση για την τιμωρία τυχόν υπευθύνων.

Την ίδια ώρα, οι συμμαθητές και φίλοι της 16χρονης αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κατάληψη του σχολείου τους γιατί ζήτησαν να μην γίνει μάθημα χθες, την ημέρα της κηδείας της κοπέλας, ως μια ένδειξη σεβασμού στη μνήμη της αλλά και γιατί ήθελαν να παρευρεθούν στο «τελευταίο αντίο». Όπως υποστηρίζουν, η διευθύντρια έκανε δεκτό το αίτημα στην αρχή. Τελικά όμως, το σχολείο λειτούργησε κανονικά χθες.