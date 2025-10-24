Γκάζι: «Μας είπε ότι μας αγαπάει και μετά κατέρρευσε» λέει φίλη της 16χρονης - Οι τελευταίες της στιγμές - Real.gr

Μυστήριο επικρατεί γύρω από τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι, λίγα λεπτά αφότου βγήκε από κλαμπ της περιοχής.

Οι φίλοι του κοριτσιού, στις καταθέσεις τους, αναφέρουν ότι επισκέφθηκαν δύο χώρους διασκέδασης, ενώ νωρίτερα είχαν συγκεντρωθεί σε σπίτι.

Στις εικόνες καταγράφεται η τραγική στιγμή που χάνει τις αισθήσεις της. Δευτερόλεπτα πριν συζητούσε μαζί τους, προσπαθούσαν να την κάνουν να αισθανθεί καλύτερα. Είχε καταναλώσει αλκοόλ με την παρέα της. Εκείνοι ήταν όλοι ενήλικες, το κορίτσι ήταν όμως μόλις 16 ετών. Αν και ανήλικη, της επέστρεψαν να πιεί αλκοόλ.

Όπως αναφέρει φίλη της 16χρονης που μίλησε στο STAR: «Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το ‘«Σ’ αγαπώ” προς εμάς και χαίρομαι που τα έχω ακούσει αυτά τα λόγια εκείνο το βράδυ».

Στο βίντεο-ντοκουμέντο φαίνεται η ανήλικη μαζί με τους φίλους της να μπαίνουν σε μίνι μάρκετ στο Γκάζι. Ψωνίζουν και στη συνέχεια βγαίνουν από το κατάστημα, κατευθυνόμενοι προς το κλαμπ. Σύμφωνα, όμως, με τις καταθέσεις των τριών φίλων της, είχε προηγηθεί διασκέδαση σε ένα ακόμη μαγαζί.

«Ναι, το Σάββατο βράδυ ήμασταν μαζί με την….. Πήγαμε σε μία κάβα και πήραμε ένα μπουκάλι βότκα. Καθίσαμε στον δρόμο, συζητούσαμε και ήπιαμε το μπουκάλι. Μετά από καμιά ώρα πήγαμε στο κλαμπ. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε κι εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά η Άννα είπε ότι δεν αισθανόταν καλά και βγήκαμε έξω. Ξαφνικά, ενώ βρισκόμασταν εκεί, η Άννα κατέρρευσε», λέει φίλη της ανήλικης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι νωρίτερα η παρέα βρισκόταν σε φιλικό σπίτι για πάρτι γενεθλίων. Στο κλαμπ στο Γκάζι έμειναν περίπου μία ώρα, με το παιδί να πίνει ένα ποτό. Μόλις αισθάνθηκε αδιαθεσία, ζήτησε από τις φίλες της να βγουν έξω. Κάθισαν στα σκαλοπάτια πολυκατοικίας δίπλα στην επιχείρηση. Ξαφνικά κατέρρευσε.

Σε κατάληψη προχώρησαν οι συμμαθητές της 16χρονης

Tραγικές φιγούρες αυτής της ανείπωτης τραγωδίας είναι οι γονείς και οι συγγενείς της ανήλικης. Ζητούν απαντήσεις για το πώς χάθηκε τόσο άδικα το κορίτσι τους. Την ίδια ώρα, οι συμμαθητές της αποφάσισαν να κάνουν κατάληψη στο σχολείο, υποστηρίζοντας ότι η διεύθυνση δεν σεβάστηκε το χαμό της.

Όπως αναφέρει το STAR, οι συμμαθητές και φίλοι της 16χρονης αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κατάληψη γιατί ζήτησαν να μην γίνει μάθημα χθες, την ημέρα της κηδείας της κοπέλας, ως μια ένδειξη σεβασμού στη μνήμη της αλλά και γιατί ήθελαν να παρευρεθούν στο τελευταίο αντίο. Όπως υποστηρίζουν, η διευθύντρια έκανε δεκτό το αίτημα στην αρχή. Τελικά όμως, το σχολείο λειτούργησε κανονικά χθες.

Ακόμα πέντε νεαρά άτομα παρέλαβε το ΕΚΑΒ το ίδιο βράδυ

Επιπλέον, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ANT1, το ίδιο βράδυ, στον ίδιο δρόμο, το ΕΚΑΒ έφτασε 5 φορές για να παραλάβει μισολιπόθυμα και μεθυσμένα 5 νεαρά άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο «Αττικό» νοσοκομείο και στον «Ευαγγελισμό».

Όπως έγινε γνωστό, ελήφθησαν δείγματα από τα σημεία όπου διασκέδαζε η 16χρονη τα οποία έχουν φτάσει στο Χημείο του Κράτους προς ανάλυση, ωστόσο, είναι αμφίβολο αν τα δείγματα αυτά θα δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις και αυτό γιατί χάθηκε πολύτιμος χρόνος κατά την συλλογή των δειγμάτων αυτών από τις Αρχές. Μιλάμε για πάνω από 50 ώρες καθυστέρησης, από την ώρα δηλαδή που κατέρρευσε το παιδί και μέχρι που ελήφθησαν τα δείγματα αυτά.

Υπενθυμίζεται ότι στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής καταρρέει η 16χρονη. Την Κυριακή το μεσημέρι ενημερώνεται η αστυνομία από τον πατέρα, ενώ την Δευτέρα λαμβάνονται καταθέσεις από τις φίλες του θύματος, που κάνουν λόγο για αγορά βότκας από κάβα, ενώ οι δειγματοληψίες λαμβάνονται την Τρίτη.

Αυτό που θα αναζητήσουν οι αναλυτές του Γενικού Χημείου του κράτους είναι εάν στα ποτά αυτά υπάρχει μαιθανόλη ή άλλοι τοξικοί διαλύτες.