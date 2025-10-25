Γκάζι: Σφραγίστηκε το κλαμπ έξω από το οποίο έχασε τη ζωή της η 16χρονη - Φωτογραφίες & Βίντεο - Real.gr

Ο Δήμος Αθηναίων σφράγισε το μπαρ στο Γκάζι, το μαγαζί απ’ όπου βγήκε η 16χρονη, η οποία αργότερα κατέληξε.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Το μαγαζί σφραγίστηκε σε χρόνο ρεκόρ. Η ασφάλεια και η υγεία των νέων παιδιών είναι για εμάς προτεραιότητα. Γι’ αυτό και προχωρήσαμε με πολύ γρήγορες διαδικασίες στη σφράγιση του εν λόγω καταστήματος, για το μέγιστο χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει ο νόμος. Ελπίζω ότι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος, θα πράξουν ανάλογα».

Η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων επέδωσε σήμερα, στις 8 το βράδυ, την απόφαση για τη σφράγιση του καταστήματος και προχώρησε σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.