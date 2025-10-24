Γκάζι: Οι φίλες της 16χρονης περιγράφουν το μοιραίο βράδυ - Πού και πώς καταναλώθηκε το μπουκάλι της βότκας - Real.gr

Τις τελευταίες ώρες της 16χρονης στο Γκάζι φωτίζουν οι μαρτυρίες της παρέας της.

Οι περιγραφές για το μοιραίο βράδυ, αναδεικνύουν τις μεγάλες ευθύνες για την είσοδο σε μπαρ και την διάθεση αλκοόλ σε ανήλικους, παρά τις προβλέψεις του νέου νόμου.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η άτυχη 16χρονη πάλεψε με το bullying, κέρδισε την αποδοχή, χάθηκε όμως ξαφνικά με δεκάδες ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα. Εκείνο το απόγευμα πριν από την τραγωδία, η 16χρονη ήταν χαρούμενη, καθώς ήταν τα γενέθλια της φίλης της και είχε βρεθεί στο σπίτι της στην Καλλιθέα για να ετοιμαστούν για την νυχτερινή τους βόλτα.

Οι φίλες της ήταν 18 και 19 ετών, ενώ η άτυχη κοπέλα ήταν η μικρότερη στην παρέα. Είχαν σκοπό να πιούν και έτσι, ζήτησαν απο την 16χρονη να φάει ώστε να μην έχει άδειο στομάχι, αλλά εκείνη δεν έφαγε.

Εμετό έκανε η φίλη της 16χρονης μόλις ήπιε κάποιες γουλιές από το ποτό της

Η 18χρονη φίλη της, φέρεται να είπε σύμφωνα με τον AΝΤ1 ότι: «Εγώ και η 19χρονη είχαμε φάει, η 16χρονη όμως όχι, παρότι της το λέγαμε συνέχεια. Γύρω στις 11 το βράδυ βγήκαμε από το σπίτι και πήγαμε να καταναλώσουμε ένα μπουκάλι αλκοόλ που είχαμε αγοράσει νωρίτερα».

Στις 12.30, η 16χρονη φτάνει στο Γκάζι, αγοράζει τσιγάρα και μπαίνουν όλοι μαζί στο νυχτερινό κέντρο. Ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός πως η ανήλικη αγοράζει καπνικά είδη, ενώ δεν της ζητείται επίδειξη ταυτότητας. Όπως επίσης και το γεγονός ότι μπαίνει στο κλαμπ, τη στιγμή που ο νόμος ορίζει ξεκάθαρα ότι κάτω των 17 απαγορεύεται, εκτός αν συνοδεύεται από ενήλικα.

Επιπλέον, η 18χρονη φίλη της σημείωσε ότι όταν ήπιε λίγο από το ποτό της ένιωσε αδιαθεσία. Ειδικότερα, δήλωσε:

«Μόλις κατανάλωσα κάποιες γουλιές από το ποτό μου, περίπου 10 λεπτά αργότερα, ένιωσα μια ενόχληση στο στομάχι μου και πήγαμε με την 16χρονη στην τουαλέτα όπου έκανα εμετό. Η 19χρονη είχε καταναλώσει μόνο κάποιες γουλιές, ενώ η 16χρονη το είχε πιει όλο».

«Οι δύο φίλες μου λογομάχησαν γιατί η 19χρονη ήθελε να φύγουμε»

Μια απο τις φίλες του θύματος, όμως, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ο 24χρονος έφτασε αργότερα στο σημείο. «Γύρω στη 1.30 και επειδή είχα καλέσει έναν 24χρονο φίλο μου να έρθει να μας δει βγήκαμε έξω από το μαγαζί και καθίσαμε σε σκαλάκια πολυκατοικίας. Εκεί, οι δύο φίλες μου λογομάχησαν γιατί η 19χρονη ήθελε να φύγουμε, με την 16χρονη να κάνει μια απότομη κίνηση προς τα πίσω και να χτυπάει το κεφάλι της στην τζαμαρία της πολυκατοικίας. Δεν είδα χτυπήματα ή αίματα αλλά αμέσως καλέσαμε το ΕΚΑΒ», αναφέρει μία φίλη της 16χρονης.

Πού και πώς καταναλώθηκε το μπουκάλι της βότκας

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα πια, μέσα από τις συμπληρωματικές καταθέσεις που έχουν πάρει από τις φίλες της 16χρονης και από βιντεοληπτικό υλικό που έχουν συλλέξει.

Η κάβα ήταν στην Καλλιθέα, αλλά μέσα μπήκε μόνο η 18χρονη και έκανε την αγορά και γι’ αυτό ό ιδιοκτήτης της κάβας δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι πούλησε αλκοόλ σε ανήλικο άτομο. Από εκεί, πήγαν στις Τζιτζιφιές, έκατσαν σε ένα παγκάκι όπου οι 3 κοπέλες άδειασαν ολόκληρο το μπουκάλι της βότκας και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, από αξιωματικό που έχει γνώση των ερευνών, έπιναν το αλκοόλ σε σφηνάκια, χωρίς να αραιώσουν το ποτό με αναψυκτικό ή με πάγο. Μετά πήγαν στο Γκάζι.