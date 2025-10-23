Γκάζι: Ξεσπά ο πατέρας της 16χρονης - «Το κορίτσι δεν είχε κανένα πρόβλημα...» - Real.gr

Μυστήριο γύρω από τον θάνατο της 16χρονης έξω από γνωστό κλαμπ στο Γκάζι, η οποία κατά την έξοδό της αισθάνθηκε αδιαθεσία, λιποθύμησε και λίγα λεπτά αργότερα εξέπνευσε.

Το κορίτσι, που διασκέδαζε με την παρέα του, μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό με το ΕΚΑΒ, όπου οι γιατροί επί μιάμιση ώρα προσπαθούσαν να την κρατήσουν στη ζωή.

Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ενώ απαντήσεις αναμένονται από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Την ίδια στιγμή, «μπαλάκι» γίνονται οι ευθύνες μεταξύ Αστυνομίας και νοσοκομείου για τον θάνατο του κοριτσιού, καθώς η Αστυνομία υποστηρίζει ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος για τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου και πως δεν ενημερώθηκε ποτέ από το ΕΚΑΒ και τον Ευαγγελισμό, ενώ το νοσοκομείο απαντά ότι ενημέρωσε ως όφειλε.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με πληροφορίες του real.gr, η μία από τις φιλες της, η οποία είναι στο όριο της ενηλικότητας, κατέθεσε ότι πριν φτάσουν στο κλαμπ αγόρασαν ενα μπουκάλι βότκα, το οποίο κατανάλωσαν μεταξύ τους, με την 16χρονη να καταναλώνει τη μεγαλύτερη ποσότητα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσαν στις Αρχές οι δύο φίλες της, ήπιαν από μια βότκα η κάθε μια. Στη συνέχεια πήγαν σε άλλο κλαμπ, ήπιαν άλλα δύο ποτά (βότκα) η κάθε μια και ξαφνικά η 16χρονη τους είπε ότι δεν αισθάνεται καλά. Τους ζήτησε να πάνε έξω και πήραν νερό από ένα περίπτερο. Εν συνεχεία κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο, κλήθηκε στο σημείο το ΕΚΑΒ και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης και ΚΑΡΠΑ. Το παιδί μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό χωρίς οι διασώστες να καλέσουν εκείνη τη στιγμή την αστυνομία.

Ο πατέρας της 16χρονης, μιλώντας στο MEGA, ξεσπά:

«Σήμερα είχαμε την κηδεία, είναι άδικο. Κι εμένα στο μυαλό μου μπορεί να γυρίζουνε 1.002 εικασίες και 1.002 κακά, αλλά δεν μπορώ ούτε να πω κάτι, ούτε μπορώ να πω ότι φταίει το μαγαζί, ούτε μπορώ να πω ότι κάτι πήρε, ούτε μπορώ να πω ότι ήταν το αλκοόλ, τίποτα δεν μπορώ να πω. Το μόνο που λέω είναι ότι ο Θεός δίνει και ο Θεός παίρνει. Δεν γνωρίζω αν έχει γίνει κάτι, γιατί δεν μπορώ εγώ να κατηγορήσω κάποιο μαγαζί ή κάποιον άνθρωπο χωρίς να έχω κάποια στοιχεία στα χέρια μου ή χωρίς να έχει βγει ιατροδικαστική έκθεση. Μόνο με εικασίες και υποθέσεις».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πνευμονική εμβολή ως αιτία θανάτου, ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Κρίσιμες ωστόσο είναι οι τοξικολογικές αναλύσεις «οι οποίες θα μας δείξουν την όποια κατανάλωση είχε κάνει το παιδί», αλλά και οι «ιστολογικές αναλύσεις οι οποίες θα μας αποκαλύψουν εάν και εφόσον υπήρχε πράγματι κάποιο παθολογικό πρόβλημα».

Σε βίντεο ντοκουμέντο του MEGA, έχει καταγραφεί η 16χρονη με μία φίλης της λίγο νωρίτερα σε ένα ψιλικατζίδικο να αγοράζουν κάποια πράγματα λίγο πριν πάνε στο νυχτερινό κέντρο. Δεν είναι καθαρό αν έχουν καταναλώσει αλκοόλ και πριν την είσοδο στο κλαμπ, φαίνεται όμως στα πλάνα πως η κοπέλα ως εκείνη την ώρα είναι καλά. Περπατάει κανονικά και κινείται φυσιολογικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ίδια περιοχή το ίδιο βράδυ, το ΕΚΑΒ είχε και άλλες κλήσεις για μέθη.