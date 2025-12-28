Γκύζη: Ιδιόχειρο σημείωμα άφησε ο άνδρας που μαχαίρωσε τη σύζυγό του - Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η γυναίκα - Real.gr

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 28/12, στο Γκύζη όπου ένας άντρας μαχαίρωσε την σύζυγο του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε πέφτοντας από την ταράτσα της πολυκατοικίας.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι σε υπόγειο διαμέρισμα, όπου ένας ηλικιωμένος άνδρας επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι στο λαιμό την σύζυγο του.

Αμέσως μετά, ο δράστης ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας, από εκεί πέρασε στο διπλανό κτήριο και στη συνέχεια πήδηξε στο κενό με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, άφησε ιδιόχειρο σημείωμα προς συγγενικό του πρόσωπο, στο οποίο έγραφε ότι δεν αντέχει άλλο την κατάσταση στο σπίτι.

Η σύζυγος του δράστη μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.