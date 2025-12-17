Global Coffee Awards 2025: Διεθνής αναγνώριση για την KAFEA TERRA - Real.gr

Χαρμάνια καφέ Dimello, Dimello THREE CONTINENTS και AREA 51 ξεχώρισαν για την ποιότητά τους με κορυφαίες διακρίσεις στο διεθνή διαγωνισμό.

Η KAFEA TERRA, η ελληνική βιομηχανική και εμπορική εταιρεία στον τομέα επεξεργασίας και εμπορίας καφέ, απέσπασε κορυφαίες διακρίσεις στα Global Coffee Awards 2025, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 & 30 Οκτωβρίου στην πόλη Bordeaux της Γαλλίας. Η KAFEA TERRA διακρίθηκε ανάμεσα στους 3 καλύτερους Coffee Roasters στην Ευρώπη στην κατηγορία Espresso, κατακτώντας το Χάλκινο Βραβείο και παράλληλα αναδείχθηκε ως κορυφαία στην Ελλάδα, κερδίζοντας τον τίτλο “Overall National Winner – Greece”.

Στις επιμέρους κατηγορίες ξεχώρισαν προϊόντα από τα brands Dimello, Dimello THREE CONTINENTS και AREA 51, με χρυσές, χάλκινες και finalist διακρίσεις σε espresso, filter και flat white, εδραιώνοντας τη θέση της εταιρείας στη δημιουργία χαρμανιών υψηλής ποιότητας και γευστικής υπεροχής.

Η διοργάνωση συγκεντρώνει συμμετοχές roasters από ολόκληρο τον κόσμο και βασίζεται σε blind tasting, μέσα από το οποίο περισσότερες από 1.500 συμμετοχές από 25 χώρες αξιολογούνται με κοινά κριτήρια ποιότητας.

Η διεθνής αυτή αναγνώριση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η KAFEA TERRA επενδύει συστηματικά στη γνώση, στην τεχνολογία και στην εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας, ενισχύοντας την παρουσία της τόσο στην Ελλάδα όσο και στη διεθνή αγορά.

Σε δήλωσή του, ο CEO της KAFEA TERRA, Ιορδάνης Ιωσηφίδης, ανέφερε: «Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν το συστηματικό έργο, τη συνέπεια και τη βαθιά τεχνογνωσία που χαρακτηρίζουν την KAFEA TERRA σε κάθε στάδιο της δραστηριότητάς της. Αντανακλούν τη δέσμευσή μας στη συνεχή εξέλιξη, στην ποιότητα και στη βιωσιμότητα, στοιχεία που καθορίζουν τη φιλοσοφία και τη μακροχρόνια πορεία μας στον χώρο του καφέ. Η αναγνώριση αυτή μάς ενθαρρύνει να συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση να υπηρετούμε το όραμά μας με σεβασμό προς τον επαγγελματία και τον καταναλωτή.»