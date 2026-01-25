Δολοφονία στη Γλυφάδα: «Αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο...» - Τα πρώτα λόγια του 46χρονου - Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ - Real.gr

Ένα στυγερό έγκλημα αποκαλύφτηκε το πρωί της Κυριακής στη Γλυφάδα, με έναν 46χρονο να φέρεται να έχει σκοτώσει με μαχαίρι τον 80χρονο πατέρα του, το πτώμα του οποίου βρέθηκε στο πορτ παγκάζ του αυτοκινήτου. Ο άνδρας που έχει συλληφθεί από την ΕΛ.ΑΣ. είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν και για το θάνατο της μητέρας του.

Λίγο πριν από τις 08:00, κλήθηκαν οι αστυνομικοί για ένα περιστατικό στην οδό Γυθείου. Όταν έφτασαν εκεί, βρήκαν τη σορό του ηλικιωμένου μέσα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου και τον 46χρονο δράστη στο διαμέρισμα που διέμενε μαζί με τον πατέρα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος τον Μάρτιο του 2014 είχε δολοφονήσει τη μητέρα του και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Ο συλληφθείς φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα.

Τι δήλωσε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν

Στους αστυνομικούς που του πέρασαν χειροπέδες μετά το αποτρόπαιο έγκλημα δήλωσε: «Έχω δύο αδέρφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια του αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο». Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης δέχτηκε τηλεφώνημα από τους γείτονες που έβλεπαν τον 46χρονο να χτυπάει με μαχαίρι τον πατέρα του.

Όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί, ο δράστης τον είχε δολοφονήσει με μαχαίρι και τον είχε βάλει στο πορτ μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου. Εκεί τον βρήκαν οι αστυνομικοί που συνέλαβαν τον 46χρονο.

Οι Αρχές διενεργούν έρευνα για να διαπιστωθεί γιατί ο καθ’ ομολογία δράστης είχε αφεθεί το 2018 ελεύθερος καθώς τέσσερα χρόνια νωρίτερα, το 2014 -πάλι μέσα στο σπίτι της οικογένειας -είχε μαχαιρώσει θανάσιμα τη μητέρα του.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Σχετικά με περιστατικό θανάσιμου τραυματισμού ατόμου πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, σε περιοχή της Γλυφάδας, από συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο συνελήφθη, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Περί ώρα 08:10 άτομο κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης αναφέροντας περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του θύματος.

Άμεσα μετέβησαν αστυνομικοί στο σημείο, όπου εντόπισαν θανάσιμα τραυματισμένο άτομο, εντός του χώρου αποσκευών οχήματος, ενώ στο σημείο εντοπίστηκε και ο δράστης (υιός του θύματος), ο οποίος, σύμφωνα με το συγγενικό του περιβάλλον, πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, καθώς και το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποίησε, το οποίο κατασχέθηκε.

Όπως διαπιστώθηκε, ο δράστης, την 28 Μαρτίου 2014, είχε μεταβεί σε Αστυνομικό Τμήμα και είχε ομολογήσει τον θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας του, ομοίως από αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του.

Ύστερα από το σχηματισμό σχετικής δικογραφίας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και Ανακριτή και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ το 2018 αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων όφειλε να εμφανίζεται σε τοπικό Αστυνομικό Τμήμα δύο φορές το μήνα.

Ο δράστης τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί (είχε εμφανιστεί στο Αστυνομικό Τμήμα εντός του τρέχοντος μήνα), ενώ έκτοτε δεν είχε απασχολήσει εκ νέου για οποιοδήποτε αδίκημα.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.