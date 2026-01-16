Γλυφάδα: Ιδιοκτήτης σπιτιού αιφνιδιάζει διαρρήκτες και τους παίρνει στο κυνήγι - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που ιδιοκτήτης διαμερίσματος πολυκατοικίας στη Γλυφάδα αιφνιδιάζει επίδοξους διαρρήκτες και τους παίρνει στο κυνήγι.

Στο οπτικό υλικό που δημοσιεύει το Mega, φαίνονται τρεις κουκουλοφόροι, με μάσκες στο πρόσωπο, να εισέρχονται ανενόχλητοι σε χώρο της πολυκατοικίας και να ελέγχουν τον χώρο, αναζητώντας πιθανό στόχο.

Λίγο αργότερα, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στο οποίο επιχείρησαν να εισβάλουν αντιλαμβάνεται την παρουσία τους και αρχίζει να τους κυνηγά.

Ο άνδρας τους εντοπίζει και αρχίζει να τους καταδιώκει, με τους δράστες να αιφνιδιάζονται και να προσπαθούν να διαφύγουν.

Στο βίντεο διακρίνεται μάλιστα ο ένας από τους κουκουλοφόρους να πηδά τα κάγκελα για να ξεφύγει, ενώ τον ακολουθεί ακόμη ένας συνεργός του που φορούσε μάσκα στο πρόσωπο.

Οι τρεις νεαροί κατάφεραν και έγιναν καπνός πριν αναλάβουν δράση οι αστυνομικές Αρχές.