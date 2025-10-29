Γλυφάδα: Νέες αποκαλύψεις για τον 38χρονο που ξυλοκόπησε την 70χρονη - Την είχε απειλήσει ξανά - Real.gr

Μάχη για τη ζωή της δίνει η γυναίκα που δέχθηκε άγρια επίθεση με πέτρα στο κεφάλι, την ώρα που τάιζε αδέσποτες γάτες στη Γλυφάδα.

Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση και το παρελθόν του δράστη. Σύμφωνα με το STAR, λίγες μέρες πριν είχε σημειωθεί και άλλο επεισόδιο για το οποίο είχε κληθεί και η αστυνομία.

Αυτός είναι ο 38χρονος που έστειλε στην εντατική την 70χρονη. Την χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι γιατί τάιζε τις αδέσποτες γάτες.

«Είναι σε καταστολή, δεν μπορούν να την ξυπνήσουνε. Σήμερα κάνανε μία προσπάθεια μικρή, την ξυπνήσανε αλλά ανέβασε πίεση και αν δεν σταθεροποιηθούν όλα τα υπόλοιπα, δεν πρέπει να στρεσαριστεί το κεφάλι της», λέει η κόρη της γυναίκας.

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στον STAR τα λόγια του 38 χρόνου λίγο πριν αρχίσει να την χτυπά.

«Πλησιάζει εκεί αυτός ξαφνικά χωρίς κανένα λόγο, αρχίζει να ουρλιάζει να της φωνάζει ότι φύγε θα σε σκοτώσω, απομακρύνσου είναι το σπίτι μου εδώ, μένω με τη γυναίκα μου έλεγε και κάτι τέτοια. Απομάκρυνε την κυρία και αυτός βγαίνει με φόρα και αρχίζει να τον κυνηγάει!»

Όπως αποκαλύπτει το Star, σχεδόν μία εβδομάδα πριν από το αιματηρό περιστατικό έχει συμβεί ξανά ένα επεισόδιο με πρωταγωνιστές τον 38χρονο και την άτυχη γυναίκα – τότε είχε κληθεί και είχε έρθει και η αστυνομία.

Στις φωτογραφίες ντοκουμέντο, ο 38χρονος πιάνοντας το κεφάλι του, προσπαθούσε να δικαιολογήσει την συμπεριφορά του στους αστυνομικούς.

«Κυριακή νομίζω ήτανε που είχε πάει πάλι εκεί στο σημείο κυρία για να ταΐσει τις γάτες και αυτός της επιτέθηκε φραστικά και άρχισε και φώναζε και την έβριζε, ήρθε η αστυνομία και αυτό δεν έγινε κάτι άλλο».

«Το δίκιο μου που θα το βρω;»

«Η αστυνομία (πήγε) μαζί με κάποιους υπεύθυνους του Δήμου, και δεν το μαζέψανε. Δεν το μάζεψαν γιατί λέει πρέπει να κάνετε μήνυση. Το δίκιο μου εγώ που θα το βρω;», λέει η κόρη της 69χρονης.

Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε να εκκρεμεί σε βάρος του κάποια απόφαση σύλληψης ή εντοπισμού, όπως είχε συμβεί κατά το παρελθόν όταν το «έσκαγε» από ψυχιατρικά ιδρύματα, έτσι στο τότε συμβάν δε δόθηκε έκταση.

Όπως διαπιστώθηκε ο 38χρονος είναι ένα άτομο με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, με πολλές νοσηλείες σε ιδρύματα, άστεγος, αλλά και με ποινικό παρελθόν.

Πρώτη φορά συνελήφθη τον Δεκέμβριο του ’23 για απειλή και εξύβριση. Έκτοτε συνελήφθη άλλες τέσσερις φορές για κλοπή, οπλοκατοχή, φθορά ξένης περιουσίας.

Σε διάστημα δύο μηνών, τον Μάιο και τον Ιούλιο του ’25 είχε αποδράσει από την ψυχιατρική κλινική στο Αιγινήτειο και από το ψυχιατρικό νοσοκομείο Νίκαιας.

«Είναι δύσκολη η διαχείριση τέτοιων ατόμων και από την πλευρά τη δική μας και φυσικά από τη Δικαιοσύνη, η οποία συνήθως τους παραπέμπει για ακούσια νοσηλεία σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα«, είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Πράγματι ο ασθενής αυτός νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο από το 2016 κάμποσες φορές. Όμως έπαιρνε εξιτήριο, δεν υπήρχε δικαστική απόφαση για εγκλεισμό ή κάτι άλλο. Και ταυτόχρονα, όσες φορές είχε φύγει χωρίς εντολή γιατρού, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και τον ξαναέφερνε πίσω», δήλωσε ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ.

Όπως προκύπτει, ο 38χρονος λίγες ημέρες πριν φέρεται να είχε απειλήσει ξανά την 70χρονη. Είχε κληθεί η αστυνομία με τη γυναίκα να έχει καταγράψει το περιστατικό σε φωτογραφίες στο κινητό της.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, η τελευταία απόφαση για εγκλεισμό του 38χρονου εκδικάστηκε τον Σεπτέμβριο του ’24 και κοινοποιήθηκε έξι μήνες μετά.