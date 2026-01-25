Δολοφονία στη Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας σε πορτ παγκάζ - Συνελήφθη ο γιος του, είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014 - Real.gr

Σοκ προκαλεί υπόθεση οικογενειακής δολοφονίας στη Γλυφάδα, όπου άνδρας σκότωσε τον πατέρα του, με τις αστυνομικές αρχές να εντοπίζουν τη σορό μέσα στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου έξω από την κατοικία τους.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν από τις 08:00, κλήθηκαν οι αστυνομικοί για ένα περιστατικό στην περιοχή της Γλυφάδας. Όταν έφτασαν εκεί, βρήκαν τη σορό του ηλικιωμένου μέσα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου και τον 46χρονο δράστη στο διαμέρισμα που διέμενε μαζί με τον πατέρα του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ενώ σοκ προκαλεί το γεγονός ότι ο ίδιος άνδρας είχε σκοτώσει και τη μητέρα του το 2014.

Ο συλληφθείς φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα.