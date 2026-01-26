Quantcast
Γλυφάδα: Ποινική δίωξη στον 46χρονο που δολοφόνησε τον πατέρα του - Real.gr
13:08, 26/01/2026
Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, οπλοφορία και οπλοχρησία, ασκήθηκε στον 46χρονο που δολοφόνησε τον πατέρα του στην Γλυφάδα.
Της Άννας Κανδύλη

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον ανακριτή.

