Γλυφάδα: Πώς ο 46χρονος πατροκτόνος αποφυλακίστηκε μετά τη δολοφονία της μητέρας του - «Είχε προσχεδιασμένο να κάνει το φονικό» - Real.gr

Σοκαρισμένοι είναι οι γείτονες και κάτοικοι της οδού Γυθείου στην Γλυφάδα μετά τον αποτρόπαιο φονικό που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής (25/1), όταν ένας 46χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον 80 χρονο πατέρα του.

Ο 46χρονος που δολοφόνησε τον πατέρα του το πρωί της Κυριακής στη Γλυφάδα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝT1 καταδικάστηκε σε πρώτο και δεύτερο βαθμό σε 16 χρόνια για τη δολοφονία της μητέρας του το 2014.

Έμεινε στο Ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού μόνο τέσσερα χρόνια και το 2018 αποφυλακίστηκε κάνοντας χρήση του νόμου Παρασκευόπουλου που προέβλεπε μεταξύ άλλων ότι κάθε ημέρα στο ψυχιατρείο υπολογίζεται ως δύο.

Συμπλήρωσε 8 χρόνια και αποφυλακίστηκε με αναστολή για το υπόλοιπο της ποινής. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή και πήγε στο Δρομοκαϊτείο όπου νοσηλεύτηκε για κάποιο χρονικό διάστημα.

Οι αστυνομικοί ερεύνησαν τα αρχεία τους χωρίς να βρουν καμία αναφορά για τον δράστη για οποιοδήποτε περιστατικό, όπως για παράδειγμα ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα ήταν πολύ τυπικός τις φορές που έπρεπε να πάει στο τμήμα για να δώσει το παρών στο πλαίσιο των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί.

Η τελευταία φορά που πήγε στην αστυνομία ήταν στις 16 Ιανουαρίου.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Οι κάτοικοι της περιοχής όμως δεν πέφτουν από τα σύννεφα. Είχαν καταλάβει το οικογενειακό δράμα και μιλούσαν για ένα προδιαγεγραμμένο γεγονός.

«Πριν κάτι χρόνια είχε σκοτώσει με μαχαίρι τη μαμά του. Πήγε στο δικαστήριο, τον δίκασαν, είδαν ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα και μετά από κάποια χρόνια επέστρεψε και έμενε με τον μπαμπά του. Εμείς γενικώς φοβόμασταν στη γειτονιά εφόσον είχαμε μάθει όλα αυτά», λένε γείτονες.

«Νομίζω ήταν υποχρεωμένος να μένει εδώ με τον πατέρα του. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν έμενε εδώ πέρα. Ήτανε πάντα ένα παιδί το οποίο δεν μίλαγε πολύ, υποτονικό. Φαντάζομαι ότι ήταν και από την αγωγή. Δεν είχε επαφές, δεν ήταν καθόλου κοινωνικός. Πάντα είχαμε έτσι έναν φόβο μήπως εξελιχθεί κάτι άλλο και δεν σας κρύβω ότι λέγαμε πάντα στη γειτονιά ότι πιθανότατα θα γίνει κάποια στιγμή το ίδιο και με τον πατέρα», συμπληρώνουν.

Το τελευταίο κεφάλαιο του οικογενειακού δράματος έχει ολοκληρωθεί. Όμως τα ερωτήματα παραμένουν, καθώς ο 46χρονος πριν από 12 ολόκληρα χρόνια είχε δολοφονήσει και τη μητέρα του.

Στενή συγγενής της οικογένειας αποκαλύπτει:

«Τώρα θα παρουσιαζόταν τελευταία φορά στο αστυνομικό τμήμα τον Φεβρουάριο, αρχές Φεβρουαρίου, και μετά θα ήταν τελείως ελεύθερος. Δεν θα είχε δηλαδή κανέναν περιορισμό και πήγε και έκανε αυτό το πράγμα. Δεν έμεναν μαζί, δεν έμενε καθόλου με τον πατέρα του. Μάλιστα δεν του μιλούσε κιόλας. Δεν είχαν καλές σχέσεις. Έμενε στην …, το οποίο το ξενοίκιασε 1η Γενάρη και μάλιστα τον ρωτάγαμε ‘γιατί το ξενοικιάζεις, πού θα πας’ και δεν μας έλεγε. Αυτός το είχε σκοπό να κάνει αυτό το φονικό. Γι’ αυτό ξενοίκιασε το σπίτι, κατήργησε το κινητό του. Δεν μπορούσαμε να τον βρούμε πουθενά, είχε εξαφανιστεί. ‘Δεν θα έχω κινητό’ λέει, ‘δεν θα μπορείτε να με βρείτε πουθενά’. Αυτός το είχε προσχεδιασμένο να μείνει έτσι, χωρίς ούτε ρούχα, ούτε σπίτι, ούτε τίποτα για να πάει να μπει φυλακή πάλι. Μάλιστα εμείς νομίζαμε ότι θα πάει σε μοναστήρι γιατί δεν μας έλεγε που θα πάει, γιατί έδωσε τα ρούχα του, τα πράγματά του, τα έδωσε όλα», λέει στενή συγγενής της οικογένειας.

«(Την νεκρή μητέρα του 46χρονου) δεν μας άφησαν να την δούμε γιατί την είχε κατακρεουργήσει. Θέλαμε να τη δούμε στο νεκροτομείο που ήταν. Δεν μας άφησαν, ήταν σε άθλια κατάσταση και μετά το γραφείο τελετών προσπαθούσε ώρα να την φτιάξει ώστε να μην είναι έτσι η γυναίκα για να μπορέσει να τη δει κάποιος στην κηδεία», συμπληρώνει.

Άλλος συγγενής αναφέρει:

«Είχε προσχεδιασμένο να κάνει το φονικό του πατέρα του και ήξερε πολύ καλά πως θα ξαναπάει στη φυλακή. Είχε σκοπό να κάνει αυτό που είχε κάνει και στο παρελθόν. Το φονικό έγινε 27 Μαρτίου του 2014. Είχε αποκαλύψει ότι ήθελε να σκοτώσει άλλους 10. Από τη φυλακή βγήκε περίπου το 2018, τον Απρίλη. Σε αυτό συνέβαλε ο πατέρας του και αποδείχτηκε πως έσφαλε πάρα πολύ. Προσπάθησε υπερβολικά να τον βγάλει νωρίτερα απ’ ό,τι θα έπρεπε. Τα φάρμακά του ανανεώθηκαν, δυστυχώς εκεί δεν μπορώ να το ξέρω αν έπαιρνε τα φάρμακά του, μου έλεγε ότι τα έπαιρνε. Κάποτε είχε μπει στο Δρομοκαΐτειο, συνέβη κάποιο γεγονός στον δρόμο. Νοσηλεύτηκε περίπου 15 – 20 ημέρες και εξήλθε πάλι. Τον πήρε ο πατέρας του. Έμενε μαζί με τον πατέρα του περίπου μέχρι το 2022-23 όταν ξαφνικά έφυγε και έμενε μόνος του».

Το χρονικό

Ήταν 10 λεπτά μετά τις 08:00 το πρωί της Κυριακής (25/01) όταν γείτονας άκουσε τον 46χρονο να σκοτώνει τον πατέρα του. Η μαρτυρία του ανθρώπου που έκανε την καταγγελία στην Αστυνομία σοκάρει.

Ο ίδιος μιλάει για καρτέρι θανάτου. Μάλιστα, άκουσε τον 80χρονο να σπαράζει και να φωνάζει λέγοντας «βοήθεια Παναγία μου».

«Σπαραγμούς από τον πατέρα, να φωνάζει ‘βοήθεια Παναγία μου, σώσε με’. Ετοιμαζόταν ο άνθρωπος να πάει στην εκκλησία όπως κάνει κάθε Κυριακή ρουτίνα του και ο γιος του, του είχε στήσει καρτέρι και τον αποτελείωσε. Περίμενε μέσα στην πιλοτή, εκεί δίπλα που παίρνει το αυτοκίνητο ο πατέρας του για να φύγει και του την έστησε. Ο πατέρας του δεν αντέδρασε. Πριν τον αποτελειώσει είπε ‘παιδί μου τώρα πέθανα’, λέει, ‘μην με σκοτώνεις άλλο’ και μετά σιωπή. Τίποτα, ο δράστης δεν μίλαγε καθόλου. Κάποια στιγμή έβαλε και εκκλησιαστική μουσική, λειτουργία, για να μην ακούγεται, μπας και ακουστεί ο πατέρας του παραπάνω που φώναζε στην αρχή. Και μετά σιωπή».

Η Αστυνομία φτάνει στο σημείο και βρίσκει τον δράστη. Το μαχαίρι είναι γεμάτο αίματα και όλα δείχνουν πως το έγκλημα έχει τελεστεί. Το άψυχο σώμα του πατέρα βρίσκεται μέσα στο πορτ μπαγκάζ.

Την ώρα που η Αστυνομία περνούσε χειροπέδες στον 46χρονο πατροκτόνο, ο δράστης φέρεται να ήταν σε αμόκ και να είπε στους αστυνομικούς «σκότωσα τους γονείς μου και τώρα θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου».