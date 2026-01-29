Γλυφάδα: Προφυλακίστηκε ο πατροκτόνος – Απολογήθηκε χωρίς δικηγόρο - Real.gr

Quantcast
13:52, 29/01/2026
Της Αννας Κανδύλη

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 46χρονος που δολοφόνησε τον πατέρα του στην Γλυφάδα.

Ο κατηγορούμενος παρέμεινε περίπου δύο ώρες στο ανακριτικό γραφείο , χωρίς τη συνοδεία δικηγόρου, σύμφωνα με πληροφορίες.

