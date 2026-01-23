Γλυφάδα: «Σχόλασε από τη δουλειά, της είπαν ότι πλημμυρίζει το σπίτι της...» - Νέα συγκλονιστική μαρτυρία για την 57χρονη - Real.gr

Η Άνω Γλυφάδα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά από τη σφοδρή κακοκαιρία που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές και τον τραγικό θάνατο της 56χρονης φιλολόγου, λίγα μέτρα έξω από το σπίτι της.

Οι μαρτυρίες για τον πώς έχασε τη ζωή της η γυναίκα συγκλονίζουν. Παρά τις προσπάθειες ανθρώπων που την είδαν μπροστά στα ματιά τους να χάνεται από τον ορμητικό χείμαρρο που παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμα του στην οδό Κυρίλου Μεθοδίου.

«Νόμιζα ότι είδα την τσάντα της, αλλά ήταν η ίδια, την πέρασα για ένα σακούλι. Έλεγα η Χριστίνα έχασε την τσάντα της αλλά δεν ήταν η τσάντα της, ήταν η Χριστίνα» δήλωσε μια γυναίκα που βρισκόταν στην περιοχή, στο Kontra Channel.

«Ήμασταν μέσα στο σπίτι και την βλέπαμε από το παράθυρο. Πήγε να περάσει το δρόμο. Της φώναξε το αφεντικό μου να μην το κάνει», συνέχισε και πρόσθεσε: «Προσπάθησαν να κάνουν κάτι με το αυτοκίνητο, αλλά δεν μπόρεσαν. Μέχρι που ήρθε η Πυροσβεστική και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που ήταν. Σχόλαγε από τη δουλειά της η γυναίκα και της είπαν ότι πρέπει να έρθει γιατί πλημμύριζε το σπίτι της».

Την ώρα που επέστρεψε στο σπίτι της, τα νερά είχαν ήδη φουσκώσει και από το βουνό έφερναν πέτρες, ξύλα και διάφορά άλλα φερτά υλικά. Προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο που είχε μετατραπεί σε κανονικό ποτάμι και τότε παρασύρθηκε και εγκλωβίστηκε κάτω από ένα αυτοκίνητο, που επίσης είχε παρασυρθεί από τον χείμαρρο.

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, ο οποίος γνώριζε τη γυναίκα, αφού είχε συνεργαστεί μαζί της, μίλησε στο MEGA με τα καλύτερα λόγια για την άτυχη γυναίκα. «Περίπου πριν 8-9 χρόνια είχαμε συνεργαστεί, είχα δουλέψει στο φροντιστήριό της στην Άνω Γλυφάδα. Το πατρικό μου σπίτι είναι από εκεί που φαίνονται όλες αυτές οι καταστροφικές εικόνες 150 μέτρα. Άρα λοιπόν στο φροντιστήριο που εργαζόταν και δούλευε η Χριστίνα και ήταν υπεύθυνη είχα δουλέψει τρεις χρονιές συνεχόμενες. Τρεις σχολικές σεζόν ως μαθηματικός.

Μιλάμε για έναν άγγελο. Τώρα μπορεί να λέμε απλά η 56χρονη γυναίκα. Ήταν ένας άγγελος, μια πανέμορφη γυναίκα, ένας φοβερός χαρακτήρας, μία εξαιρετική κυρία, μία εκπαιδευτικός με Ε κεφαλαίο, ένας εξαίρετος άνθρωπος. Είναι φοβερό αυτό που έμαθα. Είναι κατεστραμμένη πόλη η Άνω Γλυφάδα. Πλέον είναι εμπόλεμη ζώνη, είναι εμπόλεμη περιοχή”.

Και συνέχισε:

«Μόλις άκουσα το όνομα της Χριστίνας το θεωρούσα ότι ζούσα ένα όνειρο. Δεν είναι δυνατόν. Απίστευτο. Αυτός ο δρόμος η Μετσόβου που μετά πάει προς το βουνό. Εγώ θυμάμαι, στην οδό που είμαι, ψηλά προς το βουνό είμαστε κι εμείς, 3, 4 δρόμους κάτω από τους πρόποδες, εγώ θυμάμαι ότι πέρναγαν πρόβατα κάθε πρωί. Μπροστά παίζαμε μπάλα, ήταν οικόπεδα, ήταν ένα σπίτι κάθε 100 μέτρα. Επί της οδού Μετσόβου χτίζονται πια 6αόροφες και πενταόροφες πολυκατοικίες. Κάθε όροφος έχει 4 διαμερίσματα. Κάθε διαμέρισμα 5 αυτοκίνητα. Πια η Μετσόβου και η Ανθέων δεν είναι ένας φυσιολογικός δρόμος. Είναι παρανόμως παρκαρισμένα αυτοκίνητα και αριστερά και δεξιά στο ένα διάζωμα και στο άλλο διάζωμα. Γιατί πια “μπούκωσε”. Έγινε Κυψέλη, έγινε Παγκράτι. Είναι τόσο πυκνοκατοικημένη πια αυτή η περιοχή που δεν έχεις που να βάλεις το αυτοκίνητό σου».

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και στενός συνεργάτης της 56χρονης ο οποίος δούλευε μαζί της από το 2008 και είχαν μαζί το φροντιστήριο από το 2014, όπως είπε ο ίδιος ο κ. Γκέκας.

«Μιλήσαμε τελευταία φορά χτες το πρωί που αποφασίσαμε τα μαθήματα όλα να τα κάνουμε διαδικτυακά. Η Χριστίνα πρέπει να πήγε στο γραφείο το απόγευμα και κάποιος πρέπει να την ειδοποίησε ότι στο σπίτι της μπαίνουν νερά. Και ξεκίνησε να πάει προς το σπίτι. Κι από κει και πέρα ότι μάθαμε το μάθαμε από σας. Εμένα μου ήρθε μια ειδοποίηση κατά τις 9 το βράδυ ότι χτύπησε και την πάνε Ασκληπιείο, πήγαμε κατά τις δέκα στο Ασκληπιείο μαζί με μια φίλη της και την κόρη της και μάθαμε το τραγικό».

“Ήταν πολύ καλή φιλόλογος, αγάπαγε πάρα πολύ αυτό που έκανε, αγάπαγε πάρα πολύ τα παιδιά, και σήμερα όλα τα μηνύματα που έχουμε από τα παιδιά και τους γονείς είναι… τι να πω…”.

Και κατέληξε ο κ. Γκέκας, λέγοντας: “Ενώ όλοι οι καθηγητές ήταν στα σπίτια τους κι έκαναν το μάθημά τους, η Χριστίνα πήγε στο γραφείο, όπως κι εγώ, είχα πάει στο φροντιστήριο, γιατί στην Άνω Γλυφάδα είχαμε διακοπή ρεύματος”.