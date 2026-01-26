Quantcast
Γλυφάδα: Σύλληψη 16χρονου μαθητή που πήγε στο σχολείο με τρία μαχαίρια - Real.gr
Γλυφάδα: Σύλληψη 16χρονου μαθητή που πήγε στο σχολείο με τρία μαχαίρια

14:48, 26/01/2026
Γλυφάδα: Σύλληψη 16χρονου μαθητή που πήγε στο σχολείο με τρία μαχαίρια

Στη σύλληψη ενός 16χρονου μαθητή προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σήμερα το μεσημέρι σε σχολείο της Γλυφάδας, μετά τον εντοπισμό επικίνδυνων αντικειμένων στην κατοχή του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο μαθητής ΕΠΑΛ της περιοχής, λίγο πριν τις 11:40 το μεσημέρι, βρέθηκε να έχει πάνω του τρία μαχαίρια και έναν κόφτη, ενώ βρισκόταν εντός του σχολικού χώρου. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ανήλικος οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του πατέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

