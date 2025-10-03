Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που οι αστυνομικοί εντοπίζουν νεκρή την Κάρολαϊν - Real.gr

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τις πρώτες στιγμές μετά τη δολοφονία της Καρολάιν από τον σύζυγό της Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.

Πιο συγκεκριμένα, οι πρώτες εικόνες από τη μεζονέτα στα Γλυκά Νερά, δείχνουν την αδικοχαμένη Καρολάιν να έχει ξεψυχήσει, τον σκύλο της να έχει μαρτυρήσει και να παραμένει κρεμασμένος στην εσωτερική σκάλα του σπιτιού και τους πρώτους αστυνομικούς που έχουν φτάσει, να προσπαθούν να συλλέξουν κρίσιμα στοιχεία.

Στο συγκλονιστικό βίντεο που εξασφάλισε το MEGA αποτυπώνεται το σκηνικό που είχε δημιουργήσει ο 36χρονος σήμερα δολοφόνος, με στόχο να αποπροσανατολίσει τις Αρχές.

Τα λόγια αστυνομικών που προσπαθούσαν να καταλάβουν τι κρύβει η υπόθεση αλλά και μια εικόνα που τους έβαλε σε σκέψεις και έμελλε να παίξει κρίσιμο ρόλο στις αποκαλύψεις. Το κουτί από τη Monopoly που υποτίθεται πως είχε τα χρήματα που πήραν οι ληστές ήταν προσεκτικά τοποθετημένο στο πάτωμα. Και αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο.

Όλο το σπίτι ήταν άνω – κάτω, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία. Στην κρεβατοκάμαρα καλώδια, χαρτιά, στυλό και ένα σπασμένο συρτάρι στο πάτωμα, δίπλα από τη σορό της Καρολάιν.

Η στιγμή που αστυνομικοί φτάνουν στο σπίτι

Οι αστυνομικοί αρχίζουν να κατεβαίνουν από την εσωτερική σκάλα και συνομιλούν για τα όσα έκανε ο δολοφόνος, όταν τους αντίκρισε. Στα τελευταία σκαλιά πριν φτάσουν στο ισόγειο, αντικρίζουν τον σκύλο της Καρολάιν, που ξεψύχησε, επειδή ο δολοφόνος πίστευε πως έτσι θα πείσει τους αστυνομικούς για την αγριότητα των ληστών.

Στο ισόγειο δίπλα από το παιδικό καθισματάκι, ένας σπασμένος πίνακας και πιο δίπλα ο καναπές πάνω στον οποίο επιτέθηκε ο δράστης στο θύμα του. Η Καρολάιν προσπάθησε να διαφύγει αλλά δεν τα κατάφερε.

Εκείνη τη μέρα ο δράστης ανέφερε πως μέσα σ’ ένα κουτί υπήρχαν 9.500 ευρώ. Οι έμπειροι αστυνομικοί που έτρεχαν τις έρευνες όμως, είχαν σταθεί σε αυτή την εικόνα. Οι κάρτες του παιχνιδιού ήταν στη θέση τους και το κουτί έδειχνε να έχει τοποθετηθεί στο σημείο με προσοχή.

Ήταν η μέρα που ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος κρατούσε το κεφάλι και δάγκωνε τα χείλη του μπροστά στις κάμερες. Για ένα και πλέον μήνα έπαιζε θέατρο, αλλά αυτές οι εικόνες σε συνδυασμό με τις αντιφάσεις του, δεν του επέτρεψαν να μείνει ατιμώρητος.

Ο πιλότος πίστευε πως έχει οργανώσει το τέλειο έγκλημα. Μετά τη δολοφονία βάζει το βρέφος στο κρεβάτι του φόνου και τηλεφωνεί στην αστυνομία.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο: