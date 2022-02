Γλυκά Νερά: Οργισμένος για το ντοκιμαντέρ ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος

Μετά την προβολή του βρετανικού ντοκιμαντέρ του Channel 5 «Caroline: The Murder That Fooled the World» (Καρολάιν: Η δολοφονία που κορόιδεψε τον κόσμο), ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος, Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, εμφανίζεται οργισμένος και σκέφτεται να προχωρήσει σε μήνυση κατά των παραγωγών.