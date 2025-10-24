Γωγώ Τσαμπά: Πήγε να τραγουδήσει σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα - Τι συνέβη - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
Γωγώ Τσαμπά: Πήγε να τραγουδήσει σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα – Τι συνέβη – ΒΙΝΤΕΟ

11:36, 24/10/2025
Σε μια ταλαιπωρία μπλέχτηκε η Γωγώ Τσαμπά όταν πήγε να τραγουδήσει σε σχολική γιορτή για καλό σκοπό και μετά από καταγγελία βρέθηκε στο Αστυνομικό τμήμα έπειτα από καταγγελία που έγινε από περίοικο.

Σύμφωνα με την εκπομπή Super Κατερίνα, το 2021 την περίοδο του covid, η Γωγώ Τσαμπά τραγούδησε σε γιορτή που διοργανώθηκα για την τρίτη λυκείου σχολείου στην Ελάτια, με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα για την πενταήμερη εκδρομή τους.

Την ώρα ωστόσο της γιορτής, περίοικος έκανε καταγγελία για διατάραξη κοινής ησυχίας, με αποτέλεσμα να συλληφθεί η τραγουδίστρια αλλά και ο πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

Η δίκη ήταν προγραμματισμένη για χθες 23/10, ωστόσο αναβλήθηκε για τον Νοέμβριο του 2026.

 

 

 

Γωγώ Τσαμπά: Πήγε να τραγουδήσει σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα - Τι συνέβη - ΒΙΝΤΕΟ

