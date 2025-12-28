Μετ' εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα – Μεγάλη ταλαιπωρία και ατελείωτες ουρές χιλιομέτρων - Real.gr

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο Μαρτίνο Φθιώτιδας, καθώς η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Από νωρίς το πρωί, περίπου από τις 11:00 έως τις 13:00, σημειώθηκε έντονη ταλαιπωρία τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο της Εθνικής, με αποτέλεσμα η κίνηση να διακόπτεται και να δημιουργείται συμφόρηση στη γέφυρα του μπλόκου. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και αυτή τη στιγμή, με τις καθυστερήσεις για τους οδηγούς να ξεπερνούν την 1 ώρα και την κίνηση να διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Στο σημείο του Μαρτίνου, τα αυτοκίνητα που εκτρέπονται από την Εθνική Οδό και εκείνα που χρησιμοποιούν την παρακαμπτήρια οδό καταφθάνουν συνεχώς από Θεσσαλονίκη, αλλά η κυκλοφορία παραμένει περιορισμένη. Οι αγρότες στα μπλόκα παραμένουν αμετακίνητοι, ενώ εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων.

Οι οδηγοί καλούνται να προγραμματίσουν προσεκτικά τα δρομολόγιά τους και να ενημερώνονται για την κίνηση, καθώς η ταλαιπωρία στο Μαρτίνο αναμένεται να συνεχιστεί για αρκετή ώρα.