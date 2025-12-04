Google: Αυτές είναι οι αναζητήσεις που ξεχώρισαν στη χώρα μας το 2025 - Real.gr

Το Year in Search 2025 της Google παρουσιάζει τις αναζητήσεις με τη μεγαλύτερη αύξηση ενδιαφέροντος στην Ελλάδα.

Στην κορυφή των γενικών αναζητήσεων βρέθηκαν όροι όπως «Σεισμός τώρα», «Κοινωνικός Τουρισμός 2025», «Προσωπικός Αριθμός» και «ΕΝΦΙΑ 2025», ενώ ψηλά διατηρήθηκαν και οι «Βάσεις 2025» και το «Labubu».

Στα πρόσωπα, πρώτες στις αναζητήσεις εμφανίζονται η Κλαυδία, η Χρυσή Βαρδινογιάννη και ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ στις εκλιπούσες διασημότητες ξεχωρίζουν Αλέξης Κούγιας, ο Ozzy Osbourne, ο David Lynch, η Καίτη Γκρέυ και ο Μίμης Δομάζος. Ιδιαίτερη παρουσία είχαν και τα αθλητικά γεγονότα, με το Eurobasket και τις αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων να κυριαρχούν, όπως ΑΕΚ εναντίον Ολυμπιακός και Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκός. Στις σειρές και τις ταινίες αναδείχθηκαν τίτλοι όπως «Να με λες μαμά», «’Αγιος Έρωτας», “Squid Game”, “Nosferatu” και “Anora”, ενώ υψηλό ενδιαφέρον κατέγραψαν και αναζητήσεις για συνταγές, ορισμούς («Τι σημαίνει») και πληροφορίες («Ποια είναι»).

Η Google παρουσίασε το Year in Search 2025, την ετήσια ανασκόπηση που αναδεικνύει τις αναζητήσεις με τη μεγαλύτερη αύξηση ενδιαφέροντος στην Ελλάδα. Η φετινή εικόνα αποτυπώνει ξεκάθαρα τις τάσεις που διαμόρφωσαν τις προτιμήσεις του κοινού, αναδεικνύοντας δύο βασικούς άξονες: αφενός την αυξανόμενη ανάγκη για έγκαιρη ενημέρωση – με θέματα όπως ο σεισμός και η φορολογία να κυριαρχούν – και αφετέρου το ενδιαφέρον για ψυχαγωγία.

Στις Γενικές Αναζητήσεις, ο κόσμος στράφηκε κυρίως στην ενημέρωση και την καθημερινότητα. Όροι όπως «Σεισμός τώρα», «Κοινωνικός Τουρισμός 2025», «Προσωπικός Αριθμός» και «ΕΝΦΙΑ 2025» κυριάρχησαν, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για άμεση πληροφόρηση. Παράλληλα, αναζητήσεις όπως «Βάσεις 2025» και «Labubu» δείχνουν το αυξημένο ενδιαφέρον για τις Πανελλήνιες αλλά και τις viral τάσεις του έτους.

Γενικές Αναζητήσεις

Σεισμός τώρα

Κοινωνικός τουρισμός 2025

Προσωπικός αριθμός

ΕΝΦΙΑ 2025

Βάσεις 2025

Σαντορίνη

ΟΠΣΥΔ

Ιράν

Πόθεν έσχες

Labubu

Στην κατηγορία Πρόσωπα, οι αναζητήσεις επικεντρώθηκαν σε δημοφιλείς καλλιτέχνες και πρόσωπα της επικαιρότητας, όπως η Κλαυδία, η Χρυσή Βαρδινογιάννη, ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής και του αθλητισμού όπως ο Λεξ και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Πρόσωπα

Κλαυδία

Χρυσή Βαρδινογιάννη

Γιώργος Μαζωνάκης

Κωνσταντίνος Καρέτσας

Στέλιος Καζαντζίδης

Λεξ

Ivan Greko

Γιόνας Βαλαντσιούνας

Χρήστος Μουζακίτης

Αντίστοιχα, στις Εκλιπούσες Διασημότητες, ξεχώρισαν αναζητήσεις για διεθνείς προσωπικότητες όπως ο Ozzy Osbourne και ο David Lynch, αλλά και για εμβληματικές ελληνικές μορφές όπως η Καίτη Γκρέυ και ο Μίμης Δομάζος.

Εκλιπούσες Διασημότητες

Αλέξης Κούγιας

Charlie Kirk

Ozzy Osbourne

Diogo Jota

Καίτη Γκρέυ

Καίτη Κωνσταντίνου

Βασίλης Καλογήρου

Μίμης Δομάζος

Γεράσιμος Μιχέλης

David Lynch

Τα Αθλητικά Γεγονότα αποτέλεσαν και φέτος έναν από τους πιο δυναμικούς άξονες ενδιαφέροντος. Από το Eurobasket μέχρι τις μεγάλες αναμετρήσεις του ελληνικού μπάσκετ και ποδοσφαίρου, όπως ΑΕΚ-Ολυμπιακός, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και Ελλάδα-Τουρκία, οι φίλαθλοι κατέφυγαν στην Αναζήτηση Google για ενημέρωση.

Αθλητικά Γεγονότα

Eurobasket

ΑΕΚ εναντίον Ολυμπιακός

Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκός

Europa League

Ελλάδα Τουρκία μπάσκετ

ΠΑΟΚ εναντίον Ολυμπιακός

Ολυμπιακός εναντίον Μπόντο/Γκλιμτ

Μπαρτσελόνα εναντίον Ολυμπιακός

Ολυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός εναντίον Φιορεντίνα

Στις κατηγορίες Σειρές / Ριάλιτι και Ταινίες κυριάρχησαν τόσο ελληνικές παραγωγές όσο και διεθνείς επιτυχίες. Σειρές όπως «Να με λες μαμά», «’Αγιος Έρωτας», αλλά και “Squid Game” συγκέντρωσαν έντονο ενδιαφέρον, ενώ στις ταινίες, παραγωγές όπως “Nosferatu”, “Anora” και “The Brutalist” βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις των αναζητήσεων.

Σειρές / Ριάλιτι

Να με λες μαμά

‘Αγιος Έρωτας

Big Brother

Grand Hotel

‘Αγιος Παΐσιος

Παιχνίδια Εκδίκησης

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι

GNTM

Adolescence

Squid Game

Ταινίες

Nosferatu

Anora

Υπάρχω

The Brutalist

Μια μάχη μετά την άλλη (One Battle After Another)

Dracula 2025

A Minecraft Movie

28 Χρόνια Μετά

Weapons

Ταιριάζουμε; (Materialists)

Ιδιαίτερη παρουσία είχαν και οι συνταγές, αντικατοπτρίζοντας μια ελληνική παράδοση που συνδυάζει τα παραδοσιακά πιάτα, όπως μαγειρίτσα, τζιγεροσαρμάδες και σουτζουκάκια, με πιο σύγχρονες ή διεθνείς επιλογές, όπως cinnamon rolls, γουακαμόλε και sour cream.

Συνταγή

Συνταγή για μαγειρίτσα

Συνταγή για γαριδομακαρονάδα

Συνταγή για τζιγεροσαρμάδες

Συνταγή για ταραμοσαλάτα

Συνταγή για λουκουμάδες

Συνταγή για σουτζουκάκια

Συνταγή για cinnamon rolls

Συνταγή για γουακαμόλε

Συνταγή για aperol

Συνταγή για sour cream

Την περιέργεια των χρηστών κέντρισαν και οι αναζητήσεις τύπου «Τι σημαίνει», με όρους όπως «ίντερσεξ», «νεποτισμός», «φλεξάρω» και «λάθε βιώσας» να δείχνουν το πώς η γλώσσα, η κοινωνική συζήτηση και η επικαιρότητα διαμορφώνουν το online λεξιλόγιο της χρονιάς.

Τι σημαίνει

Τι σημαίνει λάθε βιώσας

Τι σημαίνει ίντερσεξ

Τι σημαίνει σιμούν

Τι σημαίνει Hong Kong

Τι σημαίνει εξεργασία στην ιατρική

Τι σημαίνει τζιβαέρι

Τι σημαίνει πέλωρ

Τι σημαίνει νεποτισμός

Τι σημαίνει φλεξάρω

Τι σημαίνει δράμω

Τέλος, στην κατηγορία «Ποια είναι», οι χρήστες έψαξαν απαντήσεις σε θέματα από ιστορία και γεωγραφία μέχρι pop culture, αναζητώντας από την «πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια» έως «ποια είναι η IP μου».

Ποια είναι

Ποια είναι η πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια

Ποια είναι η πρωτεύουσα της Νιγηρίας

Ποια είναι η μακροπρόθεσμη τάση του καιρού

Ποια είναι η μητέρα της ωραίας Ελένης

Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά

Ποια είναι η Madlen Peneva

Ποια είναι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας

Ποια είναι η IP μου

Ποια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα στον πλανήτη

Ποια είναι η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας

Το Year in Search 2025 κατέγραψε με μοναδικό τρόπο τον παλμό της χρονιάς στην Ελλάδα. Μέσα από τις αναζητήσεις των χρηστών αποτυπώθηκαν οι ανησυχίες, οι απορίες, οι στιγμές ψυχαγωγίας αλλά και τα viral trends που καθόρισαν το 2025.