Γουδή: Τροχαίο με ιδιωτικό ασθενοφόρο - Real.gr

\u0399\u03b4\u03c9\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03c3\u03b8\u03b5\u03bd\u03bf\u03c6\u03cc\u03c1\u03bf \u03c0\u03bf\u03c5 \u03bc\u03b5\u03c4\u03ad\u03c6\u03b5\u03c1\u03b5 \u03c4\u03c1\u03b1\u03c5\u03bc\u03b1\u03c4\u03af\u03b1 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c4\u03c1\u03ac\u03c0\u03b7\u03ba\u03b5 \u03c3\u03c4\u03bf\u03c5 \u0393\u03bf\u03c5\u03b4\u03ae, \u03c3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u0395\u03a1\u03a4.\r\n\r\n\u0397 \u03ba\u03c5\u03ba\u03bb\u03bf\u03c6\u03bf\u03c1\u03af\u03b1 \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03b4\u03b9\u03b1\u03ba\u03bf\u03c0\u03b5\u03af \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03bf\u03b4\u03cc \u039c\u03b9\u03ba\u03c1\u03ac\u03c2 \u0391\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf \u03cd\u03c8\u03bf\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03bb\u03ae\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03bf\u03b4\u03cc \u0398\u03b7\u03b2\u03ce\u03bd.