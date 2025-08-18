Γουδή: Τροχαίο με ιδιωτικό ασθενοφόρο - Real.gr

Quantcast
12:10, 18/08/2025
Ιδωτικό σθενοφόρο που μετέφερε τραυματία ανατράπηκε στου Γουδή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Μικράς Ασίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θηβών.

