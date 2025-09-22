Γουρούνα έπεσε σε… γκρεμό στα Χανιά – Στο νοσοκομείο δύο άτομα - Real.gr

Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες όταν μία γουρούνα έπεσε σε… γκρεμό στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν κατά τις απογευματινές ώρες όταν μία γουρούνα – στην οποία επέβαιναν δύο άτομα – ξέφυγε της πορείας της σε δρόμο του Μπάλου και έπεσε σε γκρεμό.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική καθώς οι δύο αναβάτες είχαν εγκλωβιστεί στο δύσβατο σημείο ενώ μετά τον απεγκλωβισμό παραδόθηκαν στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες αφού τους έδωσαν τις πρώτες βοήθειες τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Χανίων.

Ευτυχώς και οι δύο έχουν τραυματιστεί ελαφρά και δεν κινδυνεύει η υγεία τους.