Gov.gr: Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης συστημάτων - Real.gr

Στο πλαίσιο βελτίωσης της απόδοσης και της ασφάλειας των υπηρεσιών προς το κοινό, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) θα προχωρήσει σε αναβάθμιση των υποδομών αυθεντικοποίησης χρηστών.

Η αναβάθμιση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και θα πραγματοποιηθεί από 09:00 έως 13:00.

Κατά το παραπάνω διάστημα δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμες οι εξής υπηρεσίες του gov.gr:

– Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (τροποποίηση στοιχείων)

– Συστηθείτε — υπηρεσία KYC για τράπεζες

– myPhoto (πολίτες και φωτογράφοι)

– myInfo — Προσωπικός Αριθμός

– Διασταυρωτικοί Έλεγχοι Οχημάτων

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι μικρότερη η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ