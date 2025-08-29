Γρεβενά: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Κοσμά – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα - Real.gr

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στα Γρεβενά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Κοσμάς.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Μάλιστα λίγο μετά τις 18:30 ήχησε και το 112 για ετοιμότητα.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Άνω Εκκλησία της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».