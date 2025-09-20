Quantcast
Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Παραιτήθηκα γιατί είχα πάθει κατάθλιψη» - Real.gr
real player

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Παραιτήθηκα γιατί είχα πάθει κατάθλιψη»

17:00, 20/09/2025
Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Παραιτήθηκα γιατί είχα πάθει κατάθλιψη»

ΠΗΓΗ: grigorisarnaoutoglou.official/Instagram

Για τη σχέση με τον γιο του και για τα νέα επαγγελματικά του βήματα μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved