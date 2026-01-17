Γρηγόρης Δημητριάδης: Τιμήθηκε από τον Σύλλογο για παιδιά με καρκίνο «Η Πίστη» για τη συνεισφορά του – «Όσο ο Θεός με έχει όρθιο, θα βοηθάω» - Real.gr

«Όσο ο Θεός με έχει όρθιο, θα συνεχίσω να βοηθάω. Κάνω το χρέος μου» είπε ο Γρηγόρης Δημητριάδης παραλαμβάνοντας την τιμητική διάκριση και ευχαρίστησε τον Σύλλογο «Η Πίστη».
Ο σύλλογος «Η Πίστη» ιδρύθηκε το 1993 από γονείς παιδιών που νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Από την ίδρυσή του έως σήμερα έχει προσφέρει σημαντικό ιατρικό εξοπλισμό και υλικό εργοθεραπείας, ενώ διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και μια αξιόλογη ομάδα εθελοντών που στηρίζουν έμπρακτα τα παιδιά και τις οικογένειές τους.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τιμητική διάκριση έλαβαν επίσης η Αντιπρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», Νούλη Μανώλη και η Cosmote Telekom.
Την εκδήλωση συντόνισαν η Πρόεδρος του Συλλόγου «η Πίστη», Αναστασία Σταματέα και ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων οι: Παύλος Μαρινάκης, Σοφία Βούλτεψη, Βασίλης Σπανάκης, Σοφία Νικολάου, Νίκος Ρωμανός, Λευτέρης Κρητικός, Γιάννης Φωστηρόπουλος και η Διευθύντρια του ιδιαίτερου γραφείου του Πρωθυπουργού, Ελένη Σχινά.